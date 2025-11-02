Senin Ekonomik Fikirlerin Ortodoks mu Heterodoks mu?
Ekonomi denince herkesin kafasında farklı fikirler var. Kimisi “piyasa kendi dengesini bulur” der, kimisi “devlet biraz karışmalı” diye düşünür. Peki, senin bakış açın hangi tarafa yakın? Ortodoks mu Heterodoks mu, yoksa ikisinin harmanını mı taşıyorsun?
Hadi gel, bu testle ekonomik düşünce tarzını birlikte çözelim👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Bu konuda ne düşünüyorsun: Para basmak bazen büyümeyi destekleyebilir.
3. Asgari ücret artışı sence:
4. Para biriktirme konusunda ne kadar başarılısın? Kendini puanla bakalım!
5. Faiz artışı duyunca ne hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Serbest piyasa kendi kendini düzenler, devlet karışmamalı.
7. Devletin ekonomideki rolü sence nasıl olmalı?
8. Son olarak, enflasyonu düşürmenin yolu sence ne?
Ortodoks Ekonomik Düşünce
Heterodoks Ekonomik Düşünce
Dengeli Görüş
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın