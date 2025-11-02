Senin Ekonomik Fikirlerin Ortodoks mu Heterodoks mu?

Senin için ekonomi “ya o, ya bu” değil; “duruma göre değişir.” Ne tamamen serbest piyasacısın ne de tamamen devletçi. Bazen piyasa mekanizmasına güveniyor, bazen devletin koruyucu elini önemsiyorsun. Analitik düşünebilen ama insan tarafını da unutmayan bir yapın var. Ekonomi senin için matematik kadar psikoloji de içeriyor. Sen tam bir denge ustasısın!