Senin Ekonomik Fikirlerin Ortodoks mu Heterodoks mu?

02.11.2025 - 17:01

Ekonomi denince herkesin kafasında farklı fikirler var. Kimisi “piyasa kendi dengesini bulur” der, kimisi “devlet biraz karışmalı” diye düşünür. Peki, senin bakış açın hangi tarafa yakın? Ortodoks mu Heterodoks mu, yoksa ikisinin harmanını mı taşıyorsun?

Hadi gel, bu  testle ekonomik düşünce tarzını birlikte çözelim👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Bu konuda ne düşünüyorsun: Para basmak bazen büyümeyi destekleyebilir.

3. Asgari ücret artışı sence:

4. Para biriktirme konusunda ne kadar başarılısın? Kendini puanla bakalım!

5. Faiz artışı duyunca ne hissedersin?

6. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Serbest piyasa kendi kendini düzenler, devlet karışmamalı.

7. Devletin ekonomideki rolü sence nasıl olmalı?

8. Son olarak, enflasyonu düşürmenin yolu sence ne?

Ortodoks Ekonomik Düşünce

Sen “piyasa kendi dengesini bulur” diyenlerdensin. Faiz, bütçe disiplini ve serbest piyasa senin ekonomideki pusulan. Rasyonellik senin için vazgeçilmez; duygular değil, veriler konuşmalı diyorsun. Riskten kaçınır, istikrardan yana olursun. Ekonomiyi bir bilim gibi görür, uzun vadeli planlara inanırsın. Senin gibi istikrarlı zihinler ekonominin bel kemiğidir!

Heterodoks Ekonomik Düşünce

Sen klasik reçetelere pek inanmazsın. Senin için ekonomi sadece rakamlar değil; üretim, istihdam, adalet ve toplum refahının da denklemde olması demek. Yeni fikirleri denemekten korkmaz, geleneksel yöntemleri sorgularsın. Biraz meydan okuyan, biraz da çözüm odaklısın. Kısacası sen, ezberleri bozan ama insana dokunan bir ekonomi bakışına sahipsin.

Dengeli Görüş

Senin için ekonomi “ya o, ya bu” değil; “duruma göre değişir.” Ne tamamen serbest piyasacısın ne de tamamen devletçi. Bazen piyasa mekanizmasına güveniyor, bazen devletin koruyucu elini önemsiyorsun. Analitik düşünebilen ama insan tarafını da unutmayan bir yapın var. Ekonomi senin için matematik kadar psikoloji de içeriyor. Sen tam bir denge ustasısın!

