Senin Bu Sonbaharda Neye İhtiyacın Var?
Senin Bu Sonbaharda Neye İhtiyacın Var?
Sonbahar, doğanın rengarenk bir değişim geçirdiği ve yenilenme fırsatlarının kapıda olduğu bir mevsimdir. Yaprakların sararıp dökülmesiyle birlikte, ruhumuzda da yeni başlangıçlar için bir çağrı yapılır. Hadi, sorulara geçelim ve bu sonbahar yolculuğunu birlikte şekillendirelim!👇
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1. Bir sonbahar fotoğrafı seçerek testimize başlayalım!
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2. Yaz ayın nasıl geçti? Dilediğin tatili yapabildin mi?
3. Bu manzarada hangi içecek daha keyifli gider?
4. Sence, en güzel ev aktivitesi nedir?
5. Biraz seni tanıyalım! Hangi özelliğe sahip birine asla tahammül edemezsin?
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