Ekonomi, günlük yaşantımızın her noktasında karşımıza çıkan, bazen karmaşık bazen de oldukça basit bir konu gibi görünen bir alan. Para, tasarruf, yatırım, enflasyon, döviz kurları gibi faktörlerin etkisiyle, çoğu kişinin aklında birçok soru oluşabilir.

Bazılarımız paranın değerini erken anlar ve sağlam bir finansal zihinle yaşar, bazılarımız ise hala 'Para nasıl biriktirilir?' gibi soruları sorarız. Peki, senin ekonomi hakkında ne kadar bilgin var? Faiz, enflasyon ve yatırım gibi terimler seni korkutur mu, yoksa ekonomi bültenlerini izlerken çayını yudumlayıp grafikler mi inceliyorsun?

Haydi, görelim senin ekonomik yaşın ne kadar?