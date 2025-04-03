Ekonomi Bilgine Göre Kaç Yaşındasın?
Ekonomi Bilgine Göre Kaç Yaşındasın?
Ekonomi, günlük yaşantımızın her noktasında karşımıza çıkan, bazen karmaşık bazen de oldukça basit bir konu gibi görünen bir alan. Para, tasarruf, yatırım, enflasyon, döviz kurları gibi faktörlerin etkisiyle, çoğu kişinin aklında birçok soru oluşabilir.
Bazılarımız paranın değerini erken anlar ve sağlam bir finansal zihinle yaşar, bazılarımız ise hala 'Para nasıl biriktirilir?' gibi soruları sorarız. Peki, senin ekonomi hakkında ne kadar bilgin var? Faiz, enflasyon ve yatırım gibi terimler seni korkutur mu, yoksa ekonomi bültenlerini izlerken çayını yudumlayıp grafikler mi inceliyorsun?
Haydi, görelim senin ekonomik yaşın ne kadar?
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1. Basit bir soruyla başlayalım! Borsa denince aklına ne geliyor?
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2. "Para basarsak herkes zengin olur" cümlesine katılıyor musun?
3. Hangi yatırım aracı sana daha mantıklı geliyor?
4. Peki, enflasyon nedir?
5. Sence hangisi pasif gelir örneği?
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6. Kredi kartı borcunu her ay tam olarak ödüyor musun?
7. Devam edelim! Sence dolar kuru neden bu kadar değişiyor?
8. Borsaya yatırım yaparken ilk dikkat ettiğin şey nedir?
9. Geldik son soruya! Finansal terimlerin geçtiği bir haber gördüğünde okumaya devam eder misin?
30-40 yaş arası olabilirsin!
20-30 yaş arası olabilirsin!
40-50 yaş arası olabilirsin!
18 yaş altı ya da ekonomiyle yeni tanışanlar...
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