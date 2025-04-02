Senin için para kazanmanın en güzel yanı, onun keyfini çıkarabilmek! Lüksü ve rahatlığı seviyorsun ama bazen biraz fazla savurgan oluyor gibisin. Hayatı dolu dolu yaşamak istiyorsun ve kendini kısıtladığın bir yaşam sana göre değil. Ama unutma, biraz birikim yapmak gelecekte de bu güzel yaşam tarzını sürdürebilmen için oldukça önemli!