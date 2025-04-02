Senin İçin Para Kazanmak mı, Biriktirmek mi Daha Kolay?
Senin İçin Para Kazanmak mı, Biriktirmek mi Daha Kolay?
Herkesin parayla olan ilişkisi farklıdır. Kimisi eline geçen parayı çatır çatır harcar, kimisi ise kuruşuna kadar hesap yapar. Peki, sen hangi taraftasın? Para kazanmayı mı daha kolay buluyorsun, yoksa biriktirmeyi mi? Hadi bakalım, testimizi çöz ve sonucu öğren! 👇
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1. Diyelim ki eline hiç beklemediğin bir 100.000 TL geçti. Ne yaparsın?
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2. Bir markete girdin ama sadece ekmek alıp çıkman gerekiyor. Sonuç ne olur?
3. Cüzdanında genellikle ne kadar nakit para olur?
4. Peki sınırsız limitin olsa, ilk alacağın şey ne olurdu?
5. Peki, yatırım yapmak hakkında ne düşünüyorsun?
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6. Para konusunda en büyük korkun nedir?
7. Söyle bakalım, indirimleri takip eder misin?
8. Son olarak, zenginlik senin için ne ifade ediyor?
Sen tam bir birikim ustasısın!
Harcamayı seviyorsun, ama tadında!
Dengeli bir para yönetimin var!
Para geldiği gibi gidiyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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