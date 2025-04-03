Şimdi şöyle düşün: Sadece kendi arabanı değil, kamyonu, uçağı, fabrikayı, tarladaki traktörü bile petrol çalıştırıyor. Plastik poşetten tut, gübreye kadar her yerde onun izi var. Hatta yediğimiz ekmek bile tarladan bize gelene kadar defalarca yakıt tüketiyor. Hal böyle olunca da, petrol fiyatı bir anda fırlayınca bu durum tüm üretim zincirine yansıyor.