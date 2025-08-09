Senin Aşkın mı Daha Büyük Onun mu?
Aşkta hepimiz bazen daha çok verdiğimizi, daha çok düşündüğümüzü hissederiz. Ama acaba gerçekten öyle mi? Bu testte vereceğin cevaplara göre ilişkinizde aşk terazisi kimden yana daha ağır basıyor, öğrenmeye hazır mısın?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Gelecek planlarında birbirinize yer verme durumu nasıl?
4. Tartışmalardan sonra ilk adımı kim atar?
5. Onunla ilgili şeyler seni mutlu eder mi?
6. Fiziksel temas kimden daha sık gelir?
7. Seni seviyorum demek sizde nasıl işler?
8. Sürpriz yapma konusunda kim daha önde?
9. Aşkınızı sık sık dile getirir misiniz?
10. Ayrılık konuşması yapılsa ilk dayanamayıp geri dönecek kişi kim olur?
Senin aşkın daha büyük!
Onun aşkı daha büyük!
Sizin aşkınız dengede!
