Senin Aşkın mı Daha Büyük Onun mu?

İnci Döşer
İnci Döşer
09.08.2025 - 17:01

Aşkta hepimiz bazen daha çok verdiğimizi, daha çok düşündüğümüzü hissederiz. Ama acaba gerçekten öyle mi? Bu testte vereceğin cevaplara göre ilişkinizde aşk terazisi kimden yana daha ağır basıyor, öğrenmeye hazır mısın?

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Gelecek planlarında birbirinize yer verme durumu nasıl?

4. Tartışmalardan sonra ilk adımı kim atar?

5. Onunla ilgili şeyler seni mutlu eder mi?

6. Fiziksel temas kimden daha sık gelir?

7. Seni seviyorum demek sizde nasıl işler?

8. Sürpriz yapma konusunda kim daha önde?

9. Aşkınızı sık sık dile getirir misiniz?

10. Ayrılık konuşması yapılsa ilk dayanamayıp geri dönecek kişi kim olur?

Senin aşkın daha büyük!

Aşkın en saf haliyle, kalbinden gelen duyguları yaşayan sen, bu ilişkinin en gerçek kahramanısın. Her anını, her detayını dolu dolu yaşarken, sevgini göstermekten asla çekinmiyorsun. Adeta aşkın fedakar prensesi ya da prensi olduğunu kanıtlar gibi, karşılık beklemeden, sadece sevdiğin kişi için her şeyi yapmaktan geri durmuyorsun. Bazen karşılığını bulamadığın bu emeklerin, bu çabaların göz ardı edilse de, sen yılmadan, usanmadan sevgini tüm samimiyetinle sunmaya devam ediyorsun. İçinden gelen bu sevgi seli, adeta bir nehir gibi akıp gidiyor, karşılık bulmasa bile durmuyor, durduramıyorsun. Bu aşkın, bu emeğin, bu fedakârlığın karşılığını bulması dileğiyle... Umarız bu büyük çaban, bu yoğun emek, hak ettiği değeri görür. Sevginin en saf haliyle yaşandığı bu ilişkide, umarız kalbinin sesi karşılık bulur ve bu aşk hikayesi, tıpkı bir magazin yıldızının aşkı gibi parlak ve göz alıcı bir şekilde son bulur.

Onun aşkı daha büyük!

Hayatının bu döneminde, seni içtenlikle seven ve düşünen birine sahip olduğun kesin. Bu kişi, duygularını saklamadan, seni her daim düşünüyor ve seninle ilgileniyor. Elbette sen de ona karşı duygularını açıkça ifade ediyorsun, ancak onun sana olan ilgisi, bağlılığı ve verdiği değer bir adım daha önde gibi duruyor. Bu durum, onun senin hayatındaki yerini daha da özel kılıyor. Şüphesiz ki, bu durum senin için büyük bir şans. Her ne kadar aşk karşılıklı bir duygu olsa da, seninle bu kadar ilgilenen ve seni bu kadar düşünen biriyle birlikte olmak, hayatın sana sunduğu en güzel hediyelerden biri olabilir. Bu yüzden, kendini şanslı hissetmelisin.

Sizin aşkınız dengede!

Bir aşk hikayesi düşünün, kahramanlarının biri siz, diğeri ise sevdiğiniz kişi... İşte tam da bu noktada, ne siz ondan bir adım geri kalıyorsunuz, ne de o sizden. Aranızdaki aşkın dengesi tam anlamıyla mükemmel. Bu, öyle her gün karşılaşılan bir durum değil, tam aksine oldukça kıymetli ve özel bir şey. Her ikimiz de ilişkinize gönülden bağlısınız. İlişkinizdeki bu denge, sizin birbirinize olan sevginizi ve saygınızı gösteriyor. İlişkinizdeki bu karşılıklı çaba ve emek, birbirinize olan bağlılığınızın en büyük kanıtı. Ve elbette bu durum, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Birbirinize olan bu derin sevginiz, ilişkinizin temelini oluşturuyor. Bu temel üzerine inşa ettiğiniz aşkınız, her geçen gün daha da güçleniyor. Bu, sadece sizin değil, çevrenizdekilerin de gözünden kaçmıyor. İşte bu yüzden, sizin aşkınız herkes için ilham verici bir örnek oluyor. İşte bu, sizin hikayeniz... Karşılıklı sevgi ve saygı üzerine kurulu, emek verilen, güçlü bir aşk hikayesi...

İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
