Senin Aşkın Hangi Tatlı Gibi Haz Veriyor?
Senin Aşkın Hangi Tatlı Gibi Haz Veriyor?
Sevmek, sevilmek... Ne güzel duygular, değil mi? Fakat hepimizin sevgisi farklı. Sevgimizin karşımızdakine verdiği hissi tarif etmekse bir hayli zor. İşte, sizin aşkınızın tarifi... Acaba, sizin aşkınız hangi tatlı gibi haz veriyor? Bunu öğrenmenin bir yolu var!
Hazırsanız, test başlıyor...
1. İlk olarak cinsiyetini seç!
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2. "Dudaktan kalbe bir yol vardır" derler... Senin yolun hangisi?
3. Tabii bir de mideden kalba giden bir yol olduğu söylenir. Hadi sevgilinin kalbine giden yolu bul, bunlardan hangisi?
4. Kalbine giden yolu biliyorsun! Peki sevgilin için neyden vazgeçersin?
5. Şimdi de aşkını bir kelimeyle anlat...
6. Sevgiline hoş bir sürpriz hazırlamanın zamanı geldi! Onu nasıl mutlu edersin?
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7. Sevginin en saf haliyle partnerinle birlikte nasıl uyuyorsunuz?
8. Son olarak bir ayrılık cümlesi seçmelisin...
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