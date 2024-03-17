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Seçtiğin Kelimelere Göre Kime Aşık Olmalısın?

Seçtiğin Kelimelere Göre Kime Aşık Olmalısın?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.03.2024 - 18:28

Gözler gibi sözler de kalbin aynası olabilir mi? Bazen aklına ilk gelen kelime, yüreğinin sözüdür! Yüreğinin sözünü dinlemeye hazırsan, seçtiğin kelimelere göre kime aşık olduğunu söylüyoruz... Bakalım, sen kime aşık olmalısın? 

Test başlıyor...

1. Birkaç dans figürü ile işe başlayalım. Aşağıdaki videoyu görünce aklına gelen kelimeyi seç...

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2. "Hayat ince bir çizgi narin bir ..." boşluğu doldur, şarkıyı kendi istediğin gibi tamamla!

2. "Hayat ince bir çizgi narin bir ..." boşluğu doldur, şarkıyı kendi istediğin gibi tamamla!

3. Diyelim ki evde sular kesildi, saçların berbat ve bu akşam yemeğinde sevgilinin ailesiyle tanışacaksın. Peki, sevgilinin söyleyeceği hangi kelime moralini düzeltir?

4. Hadi boşluğu tamamla: "Aşk bence ..."

4. Hadi boşluğu tamamla: "Aşk bence ..."

5. Şimdi burada olsaydın, ne yapmak isterdin? Tek kelimeyle tarif et!

5. Şimdi burada olsaydın, ne yapmak isterdin? Tek kelimeyle tarif et!

6. İş yerinde kutlanmayı hak eden bir terfi aldın. Bugün sevgilin ne derse tepenin tası atar?

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7. Peki 'parti' denilince aklına gelen ilk kelime hangisi?

8. Son olarak, anlamını bildiğin kelimeyi seç. Aşağıda kelimelerden hangisinin anlamını biliyorsun?

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Gaddar: Dağhan

Gaddar: Dağhan

Gaddar dizisinin yıldızı, ele avuca sığmayan, serseri ruhlu Dağhan'ı tam sana göre... O korkusuz bir kahramanın tüm özelliklerini taşıyor. Gözü pek, cesur ve en önemlisi, sevdikleri için her türlü fedakarlığı göze alabilecek biri. Onunla olduğunda, tüm dünyaya karşı koyabileceğin bir güven hissi kaplıyor insanı. 

Ancak, Dağhan'ın bu vahşi ve serseri tavrı, onu kontrol etmeyi biraz zorlaştırıyor. Sert mizacı ve öngörülemeyen hareketleri, onunla başa çıkmayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Ancak bu, onunla geçirilen her anı daha da değerli ve heyecan verici kılıyor. 

Dağhan'ın çekici ve karizmatik kişiliğiyse sana, ona aşık olmaktan başka bir şans bırakmıyor. Onunla geçirilen her an, bir sonraki bölümün ne olacağını merakla beklemek gibi bir heyecan veriyor. Ne diyelim sen onun yoğun duygularla hareket eden ve seni sahiplenen insanları seviyorsun! Biraz da kıskanılmayı arzuluyorsun...

Kızılcık Şerbeti: Alev

Kızılcık Şerbeti: Alev

Kızılcık Şerbeti dizisinin asi ve sınır tanımayan karakteri Alev, senin aşkın olmalı. Bu baş döndürücü karakter, hayatına bir anda girip, kalbinde fırtınalar koparabilir. Onun, başına buyruk, eğlenceli ve esprili bir kişiliği var. Onunla geçireceğin her an, sana hayatın ne kadar renkli ve sürprizlerle dolu olduğunu hatırlatacak.

Hayallerinin peşinden cesurca koşan Alev, hayatını ani kararlarla şekillendiriyor. Bu da onu, sıradanlıktan uzaklaştıran en önemli özelliği. Her gününe farklı bir enerjiyle başlayan Alev, seni de bu enerjisiyle etkiliyor. Onunla geçireceğin her an, seni daha da kendine bağlayacak. Bu eşsiz karakter, senin hayatına farklı renkler katacak.

Üstelik onun güzelliği ve zarafeti de göz kamaştırıyor... Ne diyelim sen asi ruhları seviyorsun! Beklenmedik bir hayat yaşamayı, her gün yeni bir sabaha uyanmayı arzuluyorsun!

Bahar: Bahar

Bahar: Bahar

Sevgi dolu kalbi ve güçlü karakteriyle herkesi kendine hayran bırakan Bahar'a aşık olabilirsin... Onunla aynı evi paylaşmak, onunla aynı havayı solumak... Kim istemez ki?

Bahar, sevdikleri için her şeyden vazgeçebilecek kadar özel biri. O sadık bir dost, gerçek bir sırdaş ve hayatın tüm zorluklarına karşı birlikte mücadele edebileceğin bir hayat arkadaşı. Onunla birlikte hayatını düzenli ve kusursuz hale getirebilirsin. Onun yanında, hayatın tüm karmaşasından uzak, huzurlu bir yuva kurabilirsin.

O senin başarılarını her zaman destekler, hayallerine ulaşman için gereken motivasyonu ve yardımı sağlar. Bahar'ın romantik ruhu, hayatına tatlı bir melodi gibi akıp gider. Onunla birlikte, hayatın her anı daha da anlamlı ve güzel hale gelir. Ne diyelim sen fedakar ruhlu sevgi dolu insanları seviyorsun! Stressiz bir yaşamda daima sevilmeyi ve mutluluğu arzuluyorsun...

Yalı Çapkını: Ferit

Yalı Çapkını: Ferit

Yalı Çapkını dizisinin karizmatik ve çapkın serserisi Ferit, tam sana göre. Bu adam, kontrolsüz, çapkın, deli dolu, özgürlüğüne düşkün... Tabii biraz da serseri. 

Bir yandan seni yoracak kadar hareketli, bir yandan da peşinden koşmak ve işleri düzeltmek için saatlerini harcayacağın bir karakter. Ferit, bir yandan seni çılgına çevirecek kadar heyecanlı, bir yandan da sürekli gelgitleri olan huysuz bir yakışıklı. Onunla birlikte olmak, bir an olsun sıkılmadan, heyecan dolu bir aşk hikayesi yaşamak demek. 

Aşka dair tüm çılgınlıkları, tutkuları ve heyecanları bir arada yaşatacak çapkın bir serseri. Aynı zamanda sevdiğine sahip çıkan gerçek bir yol arkadaşı. Ne olursa olsun seni bulacağını ve yanında olacağını bildiğin hoyrat bir aşık. Ne diyelim sen biraz kaos biraz da aksiyon seviyorsun. Aşkta sınırlarını zorlayan ve işleri sık sık karıştıran birini istiyorsun.

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