Seçtiğin Kelimelere Göre Kime Aşık Olmalısın?
Seçtiğin Kelimelere Göre Kime Aşık Olmalısın?
Gözler gibi sözler de kalbin aynası olabilir mi? Bazen aklına ilk gelen kelime, yüreğinin sözüdür! Yüreğinin sözünü dinlemeye hazırsan, seçtiğin kelimelere göre kime aşık olduğunu söylüyoruz... Bakalım, sen kime aşık olmalısın?
Test başlıyor...
1. Birkaç dans figürü ile işe başlayalım. Aşağıdaki videoyu görünce aklına gelen kelimeyi seç...
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2. "Hayat ince bir çizgi narin bir ..." boşluğu doldur, şarkıyı kendi istediğin gibi tamamla!
3. Diyelim ki evde sular kesildi, saçların berbat ve bu akşam yemeğinde sevgilinin ailesiyle tanışacaksın. Peki, sevgilinin söyleyeceği hangi kelime moralini düzeltir?
4. Hadi boşluğu tamamla: "Aşk bence ..."
5. Şimdi burada olsaydın, ne yapmak isterdin? Tek kelimeyle tarif et!
6. İş yerinde kutlanmayı hak eden bir terfi aldın. Bugün sevgilin ne derse tepenin tası atar?
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7. Peki 'parti' denilince aklına gelen ilk kelime hangisi?
8. Son olarak, anlamını bildiğin kelimeyi seç. Aşağıda kelimelerden hangisinin anlamını biliyorsun?
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