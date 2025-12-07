onedio
"Seni Seviyorum" Demenin Doğru Zamanı Olur mu?

Meryem Hazal Çamurcu
07.12.2025 - 23:01

İlişkilerde en zor konuların başında 'seni seviyorum' demenin zamanı geliyor. Bazıları en başlarda bile rahatça söyleyebilirken bazıları için bunu söylemek için aşılması gereken eşikler var. Peki ilişkilerde 'seni seviyorum' demenin doğru bir zamanı var mı?

İlişkilerde "seni seviyorum" aşamasına gelmek diye bir şey var!

Herkes için olmasa da bazıları için 'seni seviyorum' demek ilişkinin bir level atlaması demek. Yani her flörte öyle kolay kolay 'seni seviyorum' denmez inancı daha yaygın. Bunun aksini düşünenler var elbette ama genelde çoğumuz daha çok güvenip inandıktan sonra sevgimizi paylaşmayı seçiyoruz.

Bu aşama ne zaman peki?

Bunun aslında belli bir zamanı yok. Yani bu daha çok ilişkinin ilerlemesiyle ilgili. Bazıları 1 ayda bu seviyeye gelebilirken diğerlerinin bu aşamaya gelmesi 1 yılı bulabilir.

Bunun tabii ki bazı işaretleri var.

Beraber susup huzur bulmak, bunlardan en önemlisi belki de. Çünkü sessizlik çoğu zaman korkutucudur. İlişkilerde özellikle sessizleşme başladıysa bir şeyler kayboluyor demektir. Ama sustuğunuz anlarda içini huzur kaplıyorsa sizin ilişkiniz doğru bir noktaya ilerlemiş diyebiliriz.

Duygularını bastırmamaya başladıysan da zamanı gelmiş olabilir.

İlişkinin ilk zamanları daha çok herkesin birbirini tanımaya çalıştığı bir aşama. Bu zamanlarda herkes kendini biraz daha geri plana çekip partnerini anlamaya çalışıyor. Ama duygularını artık kendine itiraf etmeye başladıysan senin için bu ilişki günlük bir ilişkiden fazlasına dönüşmüş olabilir. 

Güven de temel bir gösterge elbette.

Her ilişkinin güven üzerine kurulması gerek. Karşındakine güvenmeden ona sevdiğini söylemen ne kadar doğru bilemeyiz! Ama aranızda güven oluşmaya başladıysa ve birlikte daha rahat konuşabildiğiniz bir aşamadaysanız o zaman artık 'seni seviyorum' demenin zamanı gelmiş olabilir.

Tabii ki bazı şeylerin karşılıklı olması lazım.

Sen partnerine çok daha fazla bağlanmışken o biraz daha mesafeliyse senin için doğru zaman daha gelmemiş demek. Bu duygusal denge kurulmadan 'seni seviyorum' demek ilişkinin daha başlamadan bitmesine neden olabilir. Çünkü aynı senin gibi partnerinin de çekinceleri var ve o daha bunları aşmadan senden gelecek bu sevgi sözcükleri onu rahatsız edip korkutabilir. 

Karşılıklı konuşmayı halletiyseniz 'seni seviyorum' demenin sırası gelmiş olabilir.

Yeni ilişkilerin en zor tarafı karşılıklı iletişimi sağlamak. Eğer hâlâ iletişim sorunları yaşıyorsanız o zaman 'seni seviyorum' demek için daha erken bizce! Önce bu sorunları çözmeli ve doğru iletişim kurmayı öğrenmelisiniz. Ondan sonra sıra sevgiyi dile getirmeye gelebilir. 

Tartışmaların nasıl olduğuna da dikkat etmek gerek!

Tartışmalar aslında o ilişkinin nasıl olduğunu gösteren en önemli işaretlerden. Eğer tartışırken sağlıklı bir ortam yaratabiliyorsanız o zaman siz olmuşsunuz, ne duruyorsunuz! Ama tartışmaların nerelere gideceği hiç belli olmuyor ve fırtınalar kopuyorsa bir durup düşünmekte fayda var deriz!

Zamanı aslında belirleyen sensin!

Şunu yapınca, bu olunca dedik ama aslında ne zaman söyleyeceğini anlayacak olan sensin. Bunun için 'şu olduğunda hemen söyle' diye bir kural yok yani. Biraz da senin duygularına ve hislerine bağlı bu durum.

Yani hissediyorsan söyle gitsin!

Gerçekten içinden geliyorsa ve bir şeyler oturmuş gibi hissediyorsan artık söylemenin vakti gelmiş demektir. Tabii ki söylediğimiz işaretler senin için yönlendirici olup duygularını anlamanı sağlayacaktır. Ama günün sonunda içinde gerçekten hissediyorsan git konuş bizce!

