"Seni Seviyorum" Demenin Doğru Zamanı Olur mu?

Herkes için olmasa da bazıları için 'seni seviyorum' demek ilişkinin bir level atlaması demek. Yani her flörte öyle kolay kolay 'seni seviyorum' denmez inancı daha yaygın. Bunun aksini düşünenler var elbette ama genelde çoğumuz daha çok güvenip inandıktan sonra sevgimizi paylaşmayı seçiyoruz.

Bu aşama ne zaman peki?

Bunun aslında belli bir zamanı yok. Yani bu daha çok ilişkinin ilerlemesiyle ilgili. Bazıları 1 ayda bu seviyeye gelebilirken diğerlerinin bu aşamaya gelmesi 1 yılı bulabilir.