"Seni Seviyorum" Demenin Doğru Zamanı Olur mu?
İlişkilerde en zor konuların başında 'seni seviyorum' demenin zamanı geliyor. Bazıları en başlarda bile rahatça söyleyebilirken bazıları için bunu söylemek için aşılması gereken eşikler var. Peki ilişkilerde 'seni seviyorum' demenin doğru bir zamanı var mı?
İlişkilerde "seni seviyorum" aşamasına gelmek diye bir şey var!
Bunun tabii ki bazı işaretleri var.
Tabii ki bazı şeylerin karşılıklı olması lazım.
Zamanı aslında belirleyen sensin!
