Seni Sakinleştirecek Meditasyon Ne?
Seni o derin düşüncelerden kurtaracak olan o meditasyon ne? Hiç düşünme çünkü biz senin yerine yanıtını veriyoruz. Sonucu öğrenmek için yapman gereken tek şeyse alışkanlıklarını ve rutinlerini bize anlatmak. Bu testin sonunda seni rahatlatacak o meditasyonu tahmin ediyoruz. Hadi bakalım!
1. Stresli bir günün sonunda eve geldiğinde ilk yaptığın şey ne olur?
2. Peki bu salonlardan hangisi seni rahatlatıyor?
3. Evde seni en çok rahatlatan şey bunlardan hangisi?
4. Evde yalnız kalmayı seviyor musun?
5. Evinin kokusu genelde nasıldır?
6. Haftada 1 kez temizlik yapıyor musun?
7. Ev senin için ne ifade ediyor?
8. Son olarak hafta sonu evdesin, planın ne?
Bulaşık yıkamak!
Toz almak ve süpürmek!
Çamaşır yıkamak!
Yerleri silmek!
