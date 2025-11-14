onedio
Seni Sakinleştirecek Meditasyon Ne?

Begüm
Begüm
14.11.2025 - 10:28

Seni o derin düşüncelerden kurtaracak olan o meditasyon ne? Hiç düşünme çünkü biz senin yerine yanıtını veriyoruz. Sonucu öğrenmek için yapman gereken tek şeyse alışkanlıklarını ve rutinlerini bize anlatmak. Bu testin sonunda seni rahatlatacak o meditasyonu tahmin ediyoruz. Hadi bakalım!

1. Stresli bir günün sonunda eve geldiğinde ilk yaptığın şey ne olur?

2. Peki bu salonlardan hangisi seni rahatlatıyor?

3. Evde seni en çok rahatlatan şey bunlardan hangisi?

4. Evde yalnız kalmayı seviyor musun?

5. Evinin kokusu genelde nasıldır?

6. Haftada 1 kez temizlik yapıyor musun?

7. Ev senin için ne ifade ediyor?

8. Son olarak hafta sonu evdesin, planın ne?

Bulaşık yıkamak!

Senin için dinginlik, köpüklerin arasında saklı. Elin suya değdiği anda resmen düşüncelerin bir anda yavaşlıyor, tabakların üzerindeki lekeler giderken kafandaki karmaşa da akıp gidiyor. Her tabak bir düşünce, her durulama bir nefes gibi... Kimine göre angarya, ama senin için mini bir spa seansı. Mutfaktan huzurla çıkarken su sesiyle arınmış hissediyorsun.

Toz almak ve süpürmek!

Senin için huzur, süpürgenin ritminde gizli diyebilir miyiz? Tozlar, sadece yerden değil, zihninden de kalkıyor. Her süpürge hareketiyle geçmişin küçük kalıntılarını temizliyorsun sanki. Evde bir sessizlik var ama içinde tam tersi! Yenilenmek etraftaki tozları iyi bir şekilde temizlemene bağlı... Mis gibi tertemiz bir alan, mis gibi bir kafa.

Çamaşır yıkamak!

Senin sakinlik reçeten belli: deterjan kokusu ve makinenin o dönme sesi. Her turda hayat biraz daha düzene giriyor sanki. Katladığın her tişörtle düşüncelerini de düzenliyorsun. En güzel kısmıysa tüm çamaşırlar mis kokarken sen de içten içe hayatında resmen temiz bir sayfa açmış oluyorsun.

Yerleri silmek!

Suya bastığın an, sanki tüm stresin çözülüyor. Kovadaki sabunlu su, seni hem fiziksel hem ruhsal olarak temizliyor. Zemin tertemiz olduğunda iç huzurun da parlıyor. Senin meditasyonun köpük, bez ve biraz da sabırdan ibaret. Ve kabul edelim o pırıl pırıl zemin kadar parlayan bir ruh hali kolay bulunmuyor!

Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
