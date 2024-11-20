Seni Diğer İnsanlardan Ayıran Şey Ne?

Düzenli ve tertipli olmak senin karakterinin vazgeçilmez bir parçası! Dolapların, çekmecelerin hepsi belli bir düzene göre dizilmiş durumda. Dağınıklık senin asla hoşlanmadığın bir şey, her şey yerli yerinde olmalı! Bu özelliğinle çevrendekilere ilham veriyor, düzenli bir yaşamın ne kadar konforlu olabileceğini gösteriyorsun. Sana göre, düzen olmazsa olmaz!