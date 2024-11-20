Seni Diğer İnsanlardan Ayıran Şey Ne?
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Seni Diğer İnsanlardan Ayıran Şey Ne?
Yeryüzünde yaşayan herkes özeldir ama kimse kimseye tam anlamıyla benzemez. Seni diğer insanlardan ayıran şey, sahip olduğun farklı bir özelliğin olmalı. Peki nedir seni diğer insanlardan ayıran şey?
Cevabı bu testin sonunda!
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Sorularımız çoook farklı konularda olacak. Gizemli bir mektup aldın; haritada işaretli bir yer ve birkaç ipucu var. Ne yaparsın?
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Çoook yorgun olduğun bir gün, bir kafeye gidip dinlemek istedin ama kafe çok kalabalık. Başka seçeneğin de yok... Gözünü nereye kestirirsin?
Devam edelim! Uzun bir yolculukta bunlardan hangisini yapmaktan hoşlanıyorsun?
Bir arkadaş ortamında yeni birini gördün ve ilk kez tanışacaksın. Konuşmak için nasıl bir konu açarsın?
Sence sen zor biri misin?
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