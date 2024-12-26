Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Yılda Yaşıyorsun?
Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Yılda Yaşıyorsun?
Daha önce hiç temizlik alışkanlıklarının ait olduğun çağı gösterdiğini düşünmüş müydün?
Bahse gireriz ki, düşünmemişsindir. Ama düşündüysen bile işte sana gerçekten hangi çağa ait olduğunu gösteren o test!
Haydi, vakit kaybetmeden soruları yanıtla ve temizlik alışkanlıklarına göre hangi yıldan olduğunu keşfet!
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1. Söyle bakalım, temizlik senin için ne ifade ediyor?
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2. Peki temizlik yapacak olsan eğer günün hangi saatini tercih edersin?
3. Gelelim teknolojiyle arana... Bunlardan hangisi sana daha sıcak geliyor?
4. Temizlik yaparken yanında yardım edecek birileri olsun ister misin?
5. Senin evine girdiğimizde ne kokusu alırız?
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6. Peki toz alma alışkanlıkların? Onun için de favori bir ekipman seç bakalım!
7. Doğal temizlik denilince aklına gelen şey ne?
8. Temizlikten sonra yapmayı sevdiğin bir rutin var mı?
Antik Çağ 🏛️
Kraliyet Dönemi 👑
Günümüz Dünyası :(
2050'ler!
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