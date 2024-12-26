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Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Yılda Yaşıyorsun?

etiket Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Yılda Yaşıyorsun?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 12:38

Daha önce hiç temizlik alışkanlıklarının ait olduğun çağı gösterdiğini düşünmüş müydün?

Bahse gireriz ki, düşünmemişsindir. Ama düşündüysen bile işte sana gerçekten hangi çağa ait olduğunu gösteren o test!

Haydi, vakit kaybetmeden soruları yanıtla ve temizlik alışkanlıklarına göre hangi yıldan olduğunu keşfet!

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1. Söyle bakalım, temizlik senin için ne ifade ediyor?

2. Peki temizlik yapacak olsan eğer günün hangi saatini tercih edersin?

3. Gelelim teknolojiyle arana... Bunlardan hangisi sana daha sıcak geliyor?

4. Temizlik yaparken yanında yardım edecek birileri olsun ister misin?

5. Senin evine girdiğimizde ne kokusu alırız?

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6. Peki toz alma alışkanlıkların? Onun için de favori bir ekipman seç bakalım!

7. Doğal temizlik denilince aklına gelen şey ne?

8. Temizlikten sonra yapmayı sevdiğin bir rutin var mı?

Antik Çağ 🏛️

Sanırım bu beklenmedik bir sonuç değil, çünkü senin temizlik alışkanlıkların biraz çağ dışı kalmış durumda. Hala eskiden öğrendiğin teknikleri kullanıyor, teknolojiden hiç ama hiç faydalanmıyorsun. Aslında bu durumdan şikayetçi değilsin. Ne de olsa kendi rutinini oluşturmuş ve temiz bir yaşam kurmayı sağlamışssın. Ama emin ol, hayatına birazcık teknoloji dahil ederek aslında birçok işi daha kolay yapacağını sen de göreceksin. 😘

Kraliyet Dönemi 👑

Sen temizlik anlayışına göre kraliyet ve saray dönemine aitsin. Hayatına biraz kolaylık ve teknoloji adapte etmeye başlamış gibi görünüyorsun. Ama kullandığın teknikler ve malzemeler genel anlamda eski. Yine de çok ilkel durumda değil, yani durum pek kötü sayılmaz. Üstelik evin kokusuna ve düzenine de önem veriyor, belirli temizlik rutinlerine bağlı kalmayı tercih ediyorsun. Bu da her zaman bakımlı, temiz ve estetik yerlerde yaşamanı sağlıyor. ✨

Günümüz Dünyası :(

Merhaba dünyalı, maalesef sen de bizdensin! Çünkü günümüz modern dünyasına ait olduğunu kanıtlıyorsun. Temizlik rutinin de hayatının geri kalanı gibi gel-gitler ve kötü zaman yönetimi sorunlarıyla dolu. Üstelik bir şeylere odaklanıp uzun vakit ayıramama problemi de var. Görünen o ki temizlik yapmayı ne seviyor ne de ona yeterli zaman ayırabiliyorsun. Her şey bir çırpıda bitiyor ama sanki tam da olmuyor. 

Neyse ki evinde kullandığın teknolojik aletlere sahipsin. Onlar olmasa bu kadar iş yükünün ve stresin altında ne yapardın kim bilir?  😇

2050'ler!

Sen gerçekten gelecekten gelmiş gibisin çünkü temizlik işlerindeki tüm sorunları çözmüşsün. Evinin her yerinde kullanışlı ve akıllı bir ekipman var. Öyle ki toz alma gibi basit bir eylemde bile katlanır kolları olan, farklı farklı açılarla dönebilen ekipmanlardan faydalanıyorsun. Temizlik malzemesi seçiminde de epey dikkatlisin ve tüm bunlar yetmezmiş gibi evdeki hava kalitesine özen gösteriyorsun. Yani senin evine giren herkes bambaşka bir dünyaya ışınlanıyor. Acilen tüm sırrını bize de anlatmalısın! 🙌♻️

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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