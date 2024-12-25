Temizlik Yaparken Elektrikle İlgili Dikkat Etmen Gereken 10 Durum

Hiçbir cihazın üstünü, ister bilgisayar, televizyon ya da başka bir şey olsun, fişini çekmeden temizlemeye kalkma. 'Aman, bir toz alıvereyim' diye acele etme. Cihazları prizden çekmeden temizlik yapmak, hem cihazlara zarar verebilir hem de seni riske atabilir. Temizlik yaparken, her zaman güvenliği ön planda tut. Fişini çek, biraz bekle, sonra rahatça temizlik yap. Hem cihazların daha uzun ömürlü olur hem de güvenliğin garanti altında olur. Unutma, temizlik aceleye getirilmez!