Temizlik Yaparken Elektrikle İlgili Dikkat Etmen Gereken 10 Durum
Temizlik Yaparken Elektrikle İlgili Dikkat Etmen Gereken 10 Durum
Elektrikli aletler hayatımızı kolaylaştırırken, doğru şekilde kullanılması gereken güçlü yardımcılarımızdır. Ancak, elektrikle çalışan cihazları kullanırken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var. Hem güvenliğinizi sağlamak hem de cihazlarınızı daha uzun süre verimli kullanmak için bazı basit ama hayati önlemleri unutmamalısınız. İşte temizlik yaparken elektrikle ilgili dikkat etmeniz gereken 10 durum!
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1. Islak elle elektrikli cihazlara dokunmaktan kaçın!
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2. Prizlere dikkat!
3. Cihazları prizden çekmeden temizlik yapma!
4. Arızalı elektrikli cihazlar konusunda dikkatli ol!
5. Yanlış temizlik ürünleri kullanmak gerçekten büyük bir risk oluşturabilir.
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6. Prize kaldıramayacağı yükü vermeyelim :)
7. Cihazları çalışır halde temizleme!
8. Topraklama olmayan prizleri kullanmamalısın!
9. Yalıtımsız kabloları fark etmemek, temizlik sırasında büyük bir risk yaratabilir.
10. Son olarak, Elektrik panosuna sıvı temas ettirmek, gerçekten büyük bir tehlike yaratabilir.
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