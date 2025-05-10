Seni Delirten Şey Ne?

Sen dışarıdan bakıldığında son derece sakin, olgun ve her şeyi anlayışla karşılayan birisin. Ama işin aslı hiç de öyle değil. İçinde sus pus duran bir çığlık var. Sessiz kaldıkça içindeki öfke büyüyor ama sen bunu kimseye göstermiyorsun. Duygularının önemsenmemesi. Özellikle de 'Abartma ya', 'Senin için ne var bunda?' gibi cümleler seni içten içe çıldırtıyor. Ama yüzün hala gülümsüyor. Asıl sorun şu: Kendini o kadar bastırmışsın ki, delirdiğini bile kendine itiraf edemiyorsun. Ama bu böyle gitmez. İçinde bir yerde o sabır taşı çatlamak üzere ve bir gün hiç beklenmedik bir anda yeter diye patlaman an meselesi. Ne yapmalı? Kendi sınırlarını çiz, sessiz kalmak seni erdemli yapmaz. Delirmemek için bazen bağırmak gerekir. En azından iç sesine… çünkü senin de duymaya ihtiyacın var.