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Seni Delirten Şey Ne?

Seni Delirten Şey Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
10.05.2025 - 16:01

Herkesin sabır taşını çatlatan, içten içe delirmesine sebep olan bir şey vardır. Kimi düzensizliğe dayanamaz, kimi haksızlığa… Kimi için sessizlik bile işkence gibidir, kimi için ise fazla konuşanlar. Peki seni çıldırtan şey ne?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Biri sözünü kesince ne hissedersin?

4. Gürültülü bir ortamda çalışman gerekse ne yaparsın?

5. Kalabalık ve kargaşa seni etkiler mi?

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6. Sürekli şikayet eden biriyle karşılaştığında ne yaparsın?

7. İnsanların iki yüzlülüğü hakkında ne düşünüyorsun?

8. Bir şeyleri sürekli tekrar etmek zorunda kalmak seni kızdırır mı?

9. Sürekli aynı hikayeyi anlatan biri?

10. Tahammül seviyeni puanla bakalım!

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Seni delirten şey duygularının önemsenmemesi!

Sen dışarıdan bakıldığında son derece sakin, olgun ve her şeyi anlayışla karşılayan birisin. Ama işin aslı hiç de öyle değil. İçinde sus pus duran bir çığlık var. Sessiz kaldıkça içindeki öfke büyüyor ama sen bunu kimseye göstermiyorsun. Duygularının önemsenmemesi. Özellikle de 'Abartma ya', 'Senin için ne var bunda?' gibi cümleler seni içten içe çıldırtıyor. Ama yüzün hala gülümsüyor. Asıl sorun şu: Kendini o kadar bastırmışsın ki, delirdiğini bile kendine itiraf edemiyorsun. Ama bu böyle gitmez. İçinde bir yerde o sabır taşı çatlamak üzere ve bir gün hiç beklenmedik bir anda yeter diye patlaman an meselesi. Ne yapmalı? Kendi sınırlarını çiz, sessiz kalmak seni erdemli yapmaz. Delirmemek için bazen bağırmak gerekir. En azından iç sesine… çünkü senin de duymaya ihtiyacın var.

Seni delirten şey detaylara saygı gösterilmemesi!

Sen büyük kavgaların insanı değilsin. Ama gel gör ki; geç gelen mesaj, boş konuşan insanlar, trafikteki acemiler, üstten konuşanlar… seni delirtmeye yetiyor! Her şeyin ufacığı, senin sinir tellerine doğrudan bağlı gibi. Detaylara saygısızlık. İnsanların dakik olmaması, sözünde durmaması, “Ya ne var canım?” diyerek geçiştirmesi seni deli eder. Çünkü sen her şeyi ciddiye alıyorsun ve bu da seni hem mükemmeliyetçi hem de sabırsız yapıyor. Gün içinde 20 kere gözlerini devirdiğin, içinden 'sabır sabır sabır' dediğin anlar yaşıyorsan, evet... sen tetiklenmeye hazır bir sinir topusun. Ne yapmalı? Unutma, bazen dünya senin ayarına gelmeyecek. Bu yüzden çözüm, insanları düzeltmek değil; kendini tüketmemek. Her şeye tepki vermek zorunda değilsin. Bazı şeyleri görmemek, zihinsel sağlığını korur.

Seni delirten şey haksızlık!

Sen dış dünyada belki güler yüzlüsün ama iç dünyanda bir alarm çalıyor: Yeter artık! Biriktiriyorsun… yıllarca, aylarca, günlerce... Her küçük saygısızlık, her yarım ağızlı teşekkür, her çalınmış hakkın bir tuğla gibi üst üste dizilmiş içinde. Artık nefes almakta bile zorlanıyor gibisin. Haksızlık. Bu hayatın sana adil davranmadığını düşündüğün anlarda sinirin tavan yapıyor. Kimi zaman kendine kızıyorsun, kimi zaman insanlara. Ama o sinir bir şekilde çıkmak istiyor… ya dilinden ya gözlerinden ya da rüyalarından. Senin sinirin, bağıran değil; kırılan bir sinir. Sustukça büyüyor, içini çürütüyor. Ve işin kötüsü, bunu fark eden de pek yok. Ne yapmalı? Artık bir “reset” zamanı. Ne seni bu kadar yorduysa, ondan uzaklaşmak bir lüks değil, bir gereklilik. Ruhunu temizlemeden, gerçek huzura ulaşamazsın. Çünkü delirme sınırındasın ve bu kez sınırı geçmek, gerçekten can yakabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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