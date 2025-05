Seni Delirten Şey Ne?

Sen dış dünyada belki güler yüzlüsün ama iç dünyanda bir alarm çalıyor: “Yeter artık!” Biriktiriyorsun… yıllarca, aylarca, günlerce... Her küçük saygısızlık, her yarım ağızlı teşekkür, her çalınmış hakkın bir tuğla gibi üst üste dizilmiş içinde. Artık nefes almakta bile zorlanıyor gibisin. Haksızlık. Bu hayatın sana adil davranmadığını düşündüğün anlarda sinirin tavan yapıyor. Kimi zaman kendine kızıyorsun, kimi zaman insanlara. Ama o sinir bir şekilde çıkmak istiyor… ya dilinden ya gözlerinden ya da rüyalarından. Senin sinirin, bağıran değil; kırılan bir sinir. Sustukça büyüyor, içini çürütüyor. Ve işin kötüsü, bunu fark eden de pek yok. Ne yapmalı? Artık bir “reset” zamanı. Ne seni bu kadar yorduysa, ondan uzaklaşmak bir lüks değil, bir gereklilik. Ruhunu temizlemeden, gerçek huzura ulaşamazsın. Çünkü delirme sınırındasın ve bu kez sınırı geçmek, gerçekten can yakabilir.