Seni Delirten Şey Ne?
Herkesin sabır taşını çatlatan, içten içe delirmesine sebep olan bir şey vardır. Kimi düzensizliğe dayanamaz, kimi haksızlığa… Kimi için sessizlik bile işkence gibidir, kimi için ise fazla konuşanlar. Peki seni çıldırtan şey ne?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Biri sözünü kesince ne hissedersin?
4. Gürültülü bir ortamda çalışman gerekse ne yaparsın?
5. Kalabalık ve kargaşa seni etkiler mi?
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6. Sürekli şikayet eden biriyle karşılaştığında ne yaparsın?
7. İnsanların iki yüzlülüğü hakkında ne düşünüyorsun?
8. Bir şeyleri sürekli tekrar etmek zorunda kalmak seni kızdırır mı?
9. Sürekli aynı hikayeyi anlatan biri?
10. Tahammül seviyeni puanla bakalım!
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Seni delirten şey duygularının önemsenmemesi!
Seni delirten şey detaylara saygı gösterilmemesi!
Seni delirten şey haksızlık!
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