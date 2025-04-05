Sen Yüzde Kaç Dişil Yüzde Kaç Eril Enerjiye Sahipsin?
Sen Yüzde Kaç Dişil Yüzde Kaç Eril Enerjiye Sahipsin?
Enerji, sadece fiziksel bir kavram değil! Hayatımızdaki kararlar, duygularımız ve yaklaşımlarımız, içimizde taşıdığımız eril ve dişil enerjinin dengesiyle şekillenir. Eril enerji; mantık, liderlik ve hareketi simgelerken, dişil enerji; sezgi, yaratıcılık ve duygusallıkla ilgilidir. Peki senin enerjin nasıl bir dengeye sahip? Eril enerjin mi baskın yoksa dişil enerjin mi ağır basıyor? Yoksa tam bir denge insanı mısın?
Hadi teste!
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1. Bir sorunu çözmeye çalışırken ilk olarak ne yaparsın?
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2. Bir hedef koyduğunda nasıl ilerlersin?
3. İnsanlarla ilişkinde nasıl bir yapıya sahipsin?
4. Bir tartışmada nasıl tepki verirsin?
5. Kendini daha çok nasıl tanımlarsın?
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6. En rahat hissettiğin ortam hangisi?
7. Hangi tür aktiviteler seni daha çok çeker?
8. Günlük hayatında nasıl bir insansın?
9. Başkalarına yardım etme konusunda nasıl birisin?
10. Duygusallığını puanla bakalım!
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Senin enerjin %20 dişil, %80 eril!
Senin enerjin %80 dişil, %20 eril!
Senin enerjin %50 dişil, %50 eril!
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