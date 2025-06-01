Sen Onu Neden Seviyorsun?
Kalbinin seçtiği kişiyi sevmenin bir sebebi var… Belki gülüşü, belki sana kendini özel hissettirmesi, belki de sadece yanında olmasının verdiği huzur. Ama gerçek neden ne? Bu testte duygularının derinine iniyoruz ve sana onu neden sevdiğini gösteriyoruz. Hazırsan, kalbinin cevabını birlikte bulalım. ❤️
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Onunla birlikteyken en çok ne hissediyorsun?
4. Bir problem yaşadığında en çok neye güveniyorsun?
5. Onun yanında en çok hangi davranışın seni etkiliyor?
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6. Onunla ilişkinizi en çok ne tanımlar?
7. Onunla arandaki iletişimi daha önce başka biriyle de kurdun mu?
8. Son olarak ilişkilerde zor biri misin?
Doğru kişi olduğu için seviyorsun!
Derin bir bağlılık hissettiğin için seviyorsun!
Onun yanında kendin olabildiğin için seviyorsun!
Sana duyduğu ilgi için seviyorsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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