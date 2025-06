Sen Onu Neden Seviyorsun?

Aşkın sıcak dalgaları yüreğini sarıyor ve onunla her geçen gün daha da derinleşiyor. Onu, tüm varlığıyla, ruhuyla ve kimliğiyle seviyorsun. Onun, gülüşündeki samimiyete, bakışlarındaki derinliğe, konuşmalarındaki içtenliğe hayran oluyorsun. İşte bu, onun senin hayatındaki yerini sağlamlaştırıyor ve onun tam da aradığın kişi olduğunu hissettiriyor. Bu his, kalbinin en derin köşelerine işliyor ve sevginin temelini oluşturuyor. Onunla geçirdiğin her an, onunla paylaştığın her duygu, onunla yaşadığın her deneyim bu temeli daha da güçlendiriyor. Bu, aşkın en saf hali. Bu, onu sevmenin, ona olan bağlılığının ve onunla olmanın verdiği mutluluğun hikayesi. Ve bu hikaye, senin hikayen. Senin, onu sevdiğin, ona değer verdiğin ve onunla birlikte olmak istediğin hikaye. Bu hikaye, aşkın ve sevginin en güzel örneği. Bu hikaye, senin ve onun hikayesi. Ve bu hikaye, her zaman kalbinde yaşayacak.