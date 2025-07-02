Sen Neden Sürekli Üzgünsün?
Hayat bazen bir kış sabahı kadar gri olabilir. Sabahları yataktan kalkmak bile anlamsız geliyor, gelen bildirimler bile mutlu etmiyorsa... Belki de üzgün olmanın altında bir şeyler yatıyordur. Yoksa sadece klasik bir depresyon dönemi mi yaşıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabahları ilk hissettiğin şey nedir?
4. Gün içinde seni en çok ne motive eder?
5. En son ne zaman gerçekten güldüğünü hatırlıyor musun?
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6. Uyku düzenin nasıl?
7. Kendini ifade etmekte zorlanıyor musun?
8. Son zamanlarda ağladın mı?
9. Duygularını kiminle paylaşabiliyorsun?
10. Yağmurlu havalar sana ne hissettirir?
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Sen geçmiş yüzünden sürekli üzgünsün!
Sen sürekli düşündüğün için üzgünsün!
Sen rutine sıkıştığın için sürekli üzgünsün!
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