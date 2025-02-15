Sen Ne Zaman Gelin Olacaksın?
Sen Ne Zaman Gelin Olacaksın?
Düğün günü hayali kuruyor musun, yoksa hayatın bu kısmını henüz pek düşünmedin mi? 'Ne zaman gelin olacağım?' sorusu kafanda dolaşıyor mu? Hayat tarzın, ilişkiler konusundaki düşüncelerin ve hayallerin, senin ne zaman gelin olacağını söylüyor olabilir.
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1. Evlenmek, senin için ne ifade ediyor?
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2. Bekar hayatı senin için nasıl?
3. Hayatında şu an birisi var mı?
4. Çocuk sahibi olma fikrine nasıl bakıyorsun?
5. Bir düğüne katıldığında kendini hayal eder misin?
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6. Ailenin evlilik konusundaki görüşleri seni etkiliyor mu?
7. Partnerinde ne ararsın?
8. Sence evlenmek için doğru yaş nedir?
9. Tatil ve balayına gitme hayali seni heyecanlandırır mı?
10. İlişkilerde ciddi olmayı ne kadar önemsiyorsun?
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Sen yakın zamanda gelin olacaksın!
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