Sen Nasıl Biriyle Evleneceksin?
Hayatının geri kalanını birlikte geçireceğin kişiyi hayal ettin mi hiç? Sessiz sakin mi olacak, yoksa tam bir enerji topu mu? Sana huzur mu verecek yoksa heyecan mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşkta seni en çok ne etkiler?
4. Birlikte en çok ne yapmaktan keyif alırsınız?
5. Aile ilişkileri senin için önemli mi?
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6. En büyük korkun hangisi?
7. Sevdiğin kişi seni eleştirirse ne yaparsın?
8. Birlikte geçireceğin kişi seni nasıl hissettirmeli?
9. Evlilik senin için ne demek?
10. Tartışmalarda sen nasıl davranırsın?
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Sen sana huzur veren biriyle evleneceksin!
Sen eğlenceli ve zeki biriyle evleneceksin!
Sen tutkulu biriyle evlenceksin!
Sen güçlü ve güvenilir biriyle evleneceksin!
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