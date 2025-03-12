Sen İleride Nasıl Bir Ebeveyn Olacaksın?
Sen İleride Nasıl Bir Ebeveyn Olacaksın?
Gelecekteki ebeveynlik yolculuğuna çıkmadan önce, biraz düşünmek iyi olabilir. Çocuklarına nasıl bir ortam sunacak, onlara hangi değerleri aşılayacaksın? Bu test, senin ebeveynlik tarzını keşfetmene yardımcı olabilir! O zaman, hadi bakalım, bu sorulara verdiğin cevaplarla geleceğini biraz daha yakından tanı!
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1. Başlayalım! Bir ebeveyn olarak çocuğunu motive etmek için en sık kullandığın cümle ne olur?
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2. Çocuğun farklı bir hayal veya kariyer hedefi seçse, onu sorgulamadan destekler misin?
3. Çocuk odası dekorasyonu yapıyorsun. Hangi temayı seçerdin?
4. Çocuğunla birlikte bir proje yapmaya karar verdiniz. Hangi projeyi tercih edersiniz?
5. Birçok oyuncak arasından birini seçmek zorundasın. Hangisini alırsın?
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6. Sona yaklaşıyoruz! Çocuğun duvarları pastel boyayla çizmiş. Tepkin?
7. Çocuğun her istediği oyuncağı almasına izin verir misin?
8. Çocuğun bir konuda kararsızsa ona nasıl yardım edersin?
Esnek ve yaratıcı bir ebeveyn olacaksın.
Mantıklı ve yol gösterici bir ebeveyn olacaksın.
Sevgi dolu ve anlayışlı bir ebeveyn olacaksın.
Bilgili ve bilinçli bir ebeveyn olacaksın.
Ebeveyn olmak ya da bir gencin sorumluluğunu taşımak her zaman çok kolay olmayabilir. Gençleri daha iyi anlamak ve sağlıklı iletişim kurma yollarını keşfetmek için “Gençler Nasılız?” mini dizisini hemen izle!
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