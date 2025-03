Sen İleride Nasıl Bir Ebeveyn Olacaksın?

Gelecekte, çocuğuna her konuda en doğru bilgiyi verecek, onu sağlıklı seçimler yapmaya teşvik edeceksin. Eğitim, sağlık ve gelişim konusunda her zaman araştırmalar yapacak, ona en iyi rehberlik etmek için kendini sürekli geliştireceksin. Çocuğunun her adımında doğruyu gösterirken, onun da bilinciyle büyümesine yardımcı olacaksın. Ancak, mükemmeliyetçi yaklaşımının bazen seni zorlayabileceğini fark ettiğinde, ona biraz daha esneklik tanımayı öğreneceksin. Bazen dengeyi bulmak, çocuğun için de daha sağlıklı bir gelişim sağlayacak. Ama senin gibi bilinçli bir ebeveyn, ona her zaman iyi bir örnek olacak ve doğruyu gösterecek.