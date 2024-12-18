Sen Hangi Duyguyu Hatırlamıyorsun?

Sen sevilme duygusunu hatırlamıyorsun. O duygunun nasıl bir şey olduğunu, ne zaman gerçekten sevildiğini, birinin sana nasıl değer verdiğini veya seni ne zaman hissettiğini hatırlamıyorsun. O sıcaklık, o bağlılık ve güven duygusu şimdi sadece belirsiz bir hatıra gibi geliyor. Sevildiğini hissettiğin o anlar çok uzaklarda kalmış; ne zaman, nasıl olduğunu bile hatırlamıyorsun. Belki bir zamanlar, insanlar seni severken yanındaydılar ama o his artık geride kalmış gibi. Sevildiğini hissettiğin o güvenli ortam, bir tür uzak hayal olmuş. İnsanlar seni severken yanındaydılar belki, ama senin için artık o duyguların yeniden nasıl canlanacağını hatırlamak zor. Artık sevildiğin o anlara ait detaylar, sanki bulanıklaşıyor. Belki bir zamanlar sevildiğini hissettiğin insanlar vardı, belki de seni sevenler vardı ama o anların üstünden çok zaman geçti. Senin için sevilmek, artık kaybolmuş bir duygudan başka bir şey değil. O sıcak bakışları, o gülümseyen elleri, seni gerçekten seven kişileri hatırlamıyorsun. O duygunun sende bıraktığı izler sanki silinmiş. Bir zamanlar sevildiğini bilmek, sana o kadar doğal ve yakın hissettirirken şimdi uzak ve yabancı bir anıya dönüşmüş. İnsanlar seni severken etrafında olsalar da, senin için artık o hislerin kaybolmuş gibi. Sevginin ne demek olduğunu anımsarken, o derin güveni bulamıyorsun. Senin için o duygunun peşinde koşmak gereksizmiş gibi geliyor. Belki sevilmek, sadece bir hatıradan ibaret oldu. Sana dokunan, seni olduğun gibi kabul eden, varlığını değerli gören o duyguyu artık hissedemiyorsun. Sevildiğini hatırlamak isteyip de yapamamak, acı verici değil ama bir o kadar da uzak. Artık sevildiğini hatırlamak için bir neden bile bulamıyorsun. Sevgi, artık seni bulamıyor gibi. Senin için o duygunun nasıl hissettirdiğini anlamak zor. Belki de bir süre bekledin, ama o duygunun ne zaman geri geleceğini bilemiyorsun. O sıcaklık, o bağlılık duygusu senin için sadece kaybolmuş, zamana gömülmüş bir hatıra gibi. Ve artık bu his, seni pek de ilgilendirmiyor.