Sen Hangi Duyguyu Hatırlamıyorsun?
Sen Hangi Duyguyu Hatırlamıyorsun?
Bazen zamanla unutulan ya da hissetmekte zorlanılan duygular olabilir. Uzun zamandır hissedilmeyen duygular heyecan, güven yada öfke olabilir. Günlük yaşamın koşturmacası ve rutinleri arasında, bazen bazı duyguları yaşamayı unutabiliriz. Peki sen hangi duyguyu hatırlamıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?
4. Daha önce çok kez kalbin kırıldı mı?
5. Geçmişi düşündüğünde ne hissediyorsun?
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6. Senin hayatında şu an ne eksik?
7. Özlediğin biri var mı?
8. Sorunlarını en çok kiminle paylaşırsın?
9. Sen kötü bir olayı nasıl unutursun?
10. Son olarak hayata olan hevesini puanlarsan?
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Sen güven duygusunu hatırlamıyorsun!
Sen heyecan duygusunu hatırlamıyorsun!
Sen öfke duygusunu hatırlamıyorsun!
Sen sevilme duygusunu hatırlamıyorsun!
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