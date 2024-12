Sen Hangi Duyguyu Hatırlamıyorsun?

Sen heyecan duygusunu hatırlamıyorsun. En son ne zaman gerçekten heyecanlandığını, o kalp çarpıntısını hissettiğini düşündüğünde, aklında net bir anı canlanmıyor. Belki bir şeyler seni heyecanlandırmıştı, ama o anı o kadar uzun zaman önce bıraktın ki şimdi yalnızca bulanık bir his gibi geliyor. Heyecan, kalbinin hızlanması, nefesinin kesilmesi, içinin bir kıpırtıyla dolmasıydı; ama şu anda, o his sana çok uzak. Zamanla bu duygunun yerini sakinlik mi aldı, yoksa belki de artık hiçbir şey seni heyecanlandırmaz oldu? Hatırlamaya çalışıyorsun. En son ne için bu kadar güçlü bir his duydun? Belki bir an, birini beklerken duyduğun o sabırsız kıpırtı, ya da hayatında yeni bir başlangıcın eşiğinde hissettiğin o tarifsiz umut… Ama neydi, ne zaman oldu, kim ya da ne içindi? Hepsi birbirine karışıyor, bir cevap bulamıyorsun. Heyecan, insanı harekete geçiren bir duygu. O an, dünya daha canlı, daha parlak görünürdü; ama şimdi, sanki bu duygu senin hayatında bir zamanlar vardı ve yavaşça kayboldu. Şimdi her şey durağan, belki de fazlasıyla tanıdık. Heyecan duyduğun o son ana dönmek istiyorsun ama yolunu kaybetmiş gibisin. Belki de hayatın tekrarı bu hissi yıprattı. Günlerin birbirini takip eden sıradanlığı, o heyecan kıvılcımını gölgede bıraktı. Ya da belki heyecanlandığın zaman bir şeyler yanlış gitti, beklentilerin karşılanmadı, o yüzden bu hissi bilinçsizce unutmayı seçtin. Şimdi ise heyecanın neye benzediğini bile tam olarak hatırlayamıyorsun. Bir yerde hâlâ bu hisse ulaşmak istiyorsun, bir şeylerin yeniden içini kıpır kıpır etmesini, sana o eski canlılığı hissettirmesini arzuluyorsun. Ama nasıl ve nereden başlayacağını bilmiyorsun. Heyecan, kaybolmuş bir dost gibi; bir zamanlar çok yakınında olan, şimdi ise sana uzak bir hatıra. Ama belki, doğru an, doğru kişi ya da doğru olay seni yeniden o hisle buluşturacak ve unutulmuş gibi görünen heyecan tekrar hayatına dönecek.