Esnafı Azarlamasıyla Gündem Olan Vedat Milor Kent Lokantası'nda Görüntülenince Goygoycuların Diline Düştü
Esnafı Azarlamasıyla Gündem Olan Vedat Milor Kent Lokantası'nda Görüntülenince Goygoycuların Diline Düştü
Gastronomi dünyasının en popüler ismi Vedat Milor, geçen haftalarda gittiği favori lokantasına dair YouTube hesabında bir video paylaşmıştı. Ancak Milor videoda fotoğraflarını izinsiz çeken lokanta sahibini azarlamasıyla günlerce konuşulmuştu.
Ünlü gurme bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Üsküdar’da bulunan Kent Lokantası’nı ziyaret etti. Ancak Milor’un uzaktan görüntülenmesi goygoycuların diline düştü.
İşte azardan sonra adeta herkesin yanına yaklaşmaya çekindiği Milor’un o görüntüsüne gelen birbirinden eğlenceli yorumlar…
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Vedat Milor, gittiği lokantada fotoğraflarını izinsiz çeken lokanta sahibini azarladığı için günlerce konuşulmuştu.
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Ünlü gurme bu kez İBB'nin Üsküdar'daki Kent Lokantası'nda görüntülendi. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce de Milor'a eşlik etti. Gökce, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
Tabi 'azardan' sonra fotoğrafın uzaktan çekilmesi goygoycuların diline düştü. Fotoğrafa birbirinden komik ve eğlenceli yorumlar geldi. Hadi hep birlikte biraz da gülelim!👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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