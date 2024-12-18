onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Esnafı Azarlamasıyla Gündem Olan Vedat Milor Kent Lokantası'nda Görüntülenince Goygoycuların Diline Düştü

Esnafı Azarlamasıyla Gündem Olan Vedat Milor Kent Lokantası'nda Görüntülenince Goygoycuların Diline Düştü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.12.2024 - 12:40

Gastronomi dünyasının en popüler ismi Vedat Milor, geçen haftalarda gittiği favori lokantasına dair YouTube hesabında bir video paylaşmıştı. Ancak Milor videoda fotoğraflarını izinsiz çeken lokanta sahibini azarlamasıyla günlerce konuşulmuştu.

Ünlü gurme bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Üsküdar’da bulunan Kent Lokantası’nı ziyaret etti. Ancak Milor’un uzaktan görüntülenmesi goygoycuların diline düştü.

İşte azardan sonra adeta herkesin yanına yaklaşmaya çekindiği Milor’un o görüntüsüne gelen birbirinden eğlenceli yorumlar…

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Vedat Milor, gittiği lokantada fotoğraflarını izinsiz çeken lokanta sahibini azarladığı için günlerce konuşulmuştu.

Vedat Milor, gittiği lokantada fotoğraflarını izinsiz çeken lokanta sahibini azarladığı için günlerce konuşulmuştu.

Konu o kadar büyüdü ki bazı sosyal medya kullanıcıları, azar yiyen esnafa destek için lokantaya gitti, platformlarda Milor'un haklı olup olmadığı tartışıldı, ünlü isimler de yorumlarını paylaştı.

Ünlü gurme bu kez İBB'nin Üsküdar'daki Kent Lokantası'nda görüntülendi. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce de Milor'a eşlik etti. Gökce, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Ünlü gurme bu kez İBB'nin Üsküdar'daki Kent Lokantası'nda görüntülendi. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce de Milor'a eşlik etti. Gökce, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
twitter.com

'Kent Lokantalarında günün menüsü mercimek çorbası, etli patates, makarna ve meyve. Sadece 40 lira.

Değerli @vedatmilor ile bugün Üsküdar'da Kent Lokantası'nı ziyaret ettik. Üstadın yanında bir şey söylemek doğru değil ama ben yemekleri beğendim.'

Tabi 'azardan' sonra fotoğrafın uzaktan çekilmesi goygoycuların diline düştü. Fotoğrafa birbirinden komik ve eğlenceli yorumlar geldi. Hadi hep birlikte biraz da gülelim!👇🏻

Tabi 'azardan' sonra fotoğrafın uzaktan çekilmesi goygoycuların diline düştü. Fotoğrafa birbirinden komik ve eğlenceli yorumlar geldi. Hadi hep birlikte biraz da gülelim!👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın