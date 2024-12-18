Mesajlara Saatlerce Dönmeyen Kişileri Eleştiren X Kullanıcısı Tartışma Yarattı

Günlerce belki aylarca posta memuru yolu gözlemiş ecdadın torunları olarak anlık iletişime çok çabuk adapte olduk. Anlık görseller, anlık videolar ve anında verilmesi gereken cevaplar pek çoğumuz için günlük yaşamın olmazsa olmazlarından. Tabii bir de hiçbir şekilde aramalara veya mesajlara dönmeyenler de var ve bu da böyle kişilerin umursamaz mı yok sa meşgul mü oldukları sorularını akıllara getiriyor.