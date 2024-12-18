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Mesajlara Saatlerce Dönmeyen Kişileri Eleştiren X Kullanıcısı Tartışma Yarattı

Mesajlara Saatlerce Dönmeyen Kişileri Eleştiren X Kullanıcısı Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.12.2024 - 12:43

Günlerce belki aylarca posta memuru yolu gözlemiş ecdadın torunları olarak anlık iletişime çok çabuk adapte olduk. Anlık görseller, anlık videolar ve anında verilmesi gereken cevaplar pek çoğumuz için günlük yaşamın olmazsa olmazlarından. Tabii bir de hiçbir şekilde aramalara veya mesajlara dönmeyenler de var ve bu da böyle kişilerin umursamaz mı yok sa meşgul mü oldukları sorularını akıllara getiriyor.

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Bir Twitter kullanıcısı da bu minvalde bir paylaşım yaptı.

Bir Twitter kullanıcısı da bu minvalde bir paylaşım yaptı.
twitter.com

Katılmayanlar kendilerini şöyle savundu.

Katılmayanlar kendilerini şöyle savundu.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com
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Bir de bu paylaşımı doğru bulanlar var.

Bir de bu paylaşımı doğru bulanlar var.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Halil Değerli

Telefonlar, insanlar istedikleri zaman bana ulaşmaları için değil ben istediğim zaman bana ulaşmaları için var... 🤪🤪🤪

H.Deniz Ardıç

Bence bu her istediklerinde telefona bakmamızı bekleyen gerizekalıları engellemek normaldir !

Mehmet Metin Baki

bir havayolu çalışanı 10 saatten uzun süren uçuşları olabilir. bir cerrah düşünün 10 saatten uzun süren ameliyatları olabilir. bir çağrı merkezi çalışanı dü... Devamını Gör