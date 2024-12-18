Mesajlara Saatlerce Dönmeyen Kişileri Eleştiren X Kullanıcısı Tartışma Yarattı
Mesajlara Saatlerce Dönmeyen Kişileri Eleştiren X Kullanıcısı Tartışma Yarattı
Günlerce belki aylarca posta memuru yolu gözlemiş ecdadın torunları olarak anlık iletişime çok çabuk adapte olduk. Anlık görseller, anlık videolar ve anında verilmesi gereken cevaplar pek çoğumuz için günlük yaşamın olmazsa olmazlarından. Tabii bir de hiçbir şekilde aramalara veya mesajlara dönmeyenler de var ve bu da böyle kişilerin umursamaz mı yok sa meşgul mü oldukları sorularını akıllara getiriyor.
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Bir Twitter kullanıcısı da bu minvalde bir paylaşım yaptı.
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Katılmayanlar kendilerini şöyle savundu.
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Bir de bu paylaşımı doğru bulanlar var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Telefonlar, insanlar istedikleri zaman bana ulaşmaları için değil ben istediğim zaman bana ulaşmaları için var... 🤪🤪🤪
Bence bu her istediklerinde telefona bakmamızı bekleyen gerizekalıları engellemek normaldir !
bir havayolu çalışanı 10 saatten uzun süren uçuşları olabilir. bir cerrah düşünün 10 saatten uzun süren ameliyatları olabilir. bir çağrı merkezi çalışanı dü... Devamını Gör