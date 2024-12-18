Birbirinden İddialı 2025 Kehanetlerine Bir Yenisi Daha Eklendi: "Pandemiden Daha Kötü"
Birbirinden İddialı 2025 Kehanetlerine Bir Yenisi Daha Eklendi: "Pandemiden Daha Kötü"
2025 yılına yaklaşırken dünyanın dört bir yanından kahinler, yeni yıl tahminlerini paylaşıyor. Kahinlere göre bu yıl da hepimizi şaşırtacak gelişmeler yaşanacak. Kimileri dünya dışı varlıkları göreceğimizi, kimileri de yapay zekanın gereğinden fazla gelişeceğini iddia ediyor. 'Psychic World' kahinleri de 2025 yılı kehanetlerini paylaştı.
Bakalım neymiş?
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Dünya, 2024 yılında pek çok değişiklik yaşadı. 2025 yılının bizlere neler getireceği ise merak konusu.
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Dünyaca meşhur Baba Vanga, 2025'te yeni bir enerji kaynağı keşfedileceğini, uzay seyahatinin başlayacağını ve dünyanın çok daha sıcak olacağını düşünüyor.
Öte yandan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü tahmin eden medyum Deborah Davis, 2025 yılında dünya dışı varlıklar göreceğimizi söylüyor.
Gelelim Psychic World'deki bir grup medyumun 2025 tahminlerine: Covid-19'dan çok daha kötü bir pandemi.
Kova burcundaki Plüton'un, AB ve ABD'nin yapay zeka uygulamalarını artırabileceği iddia ediliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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