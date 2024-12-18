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Birbirinden İddialı 2025 Kehanetlerine Bir Yenisi Daha Eklendi: "Pandemiden Daha Kötü"

Birbirinden İddialı 2025 Kehanetlerine Bir Yenisi Daha Eklendi: "Pandemiden Daha Kötü"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 12:42

2025 yılına yaklaşırken dünyanın dört bir yanından kahinler, yeni yıl tahminlerini paylaşıyor. Kahinlere göre bu yıl da hepimizi şaşırtacak gelişmeler yaşanacak. Kimileri dünya dışı varlıkları göreceğimizi, kimileri de yapay zekanın gereğinden fazla gelişeceğini iddia ediyor. 'Psychic World' kahinleri de 2025 yılı kehanetlerini paylaştı.

Bakalım neymiş?

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Dünya, 2024 yılında pek çok değişiklik yaşadı. 2025 yılının bizlere neler getireceği ise merak konusu.

Dünya, 2024 yılında pek çok değişiklik yaşadı. 2025 yılının bizlere neler getireceği ise merak konusu.

Yeni yıla az bir zaman kala, dünyanın dört bir tarafından kahinler, 2025 yılı kehanetlerini paylaşıyor. Kahinlere göre, 2025'te dünyanın sonu gelmezse iyi!

Dünyaca meşhur Baba Vanga, 2025'te yeni bir enerji kaynağı keşfedileceğini, uzay seyahatinin başlayacağını ve dünyanın çok daha sıcak olacağını düşünüyor.

Dünyaca meşhur Baba Vanga, 2025'te yeni bir enerji kaynağı keşfedileceğini, uzay seyahatinin başlayacağını ve dünyanın çok daha sıcak olacağını düşünüyor.

Teknolojinin insan hayatındaki yerinin yaygınlaşacağını,

Asya’nın yükselen güçlerinden birinin, dünyanın yeni gücü olacağını söyleyen Baba Vanga'nın kehanetleri bu sene neyse ki çok iç karartıcı değil.

Öte yandan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü tahmin eden medyum Deborah Davis, 2025 yılında dünya dışı varlıklar göreceğimizi söylüyor.

Öte yandan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü tahmin eden medyum Deborah Davis, 2025 yılında dünya dışı varlıklar göreceğimizi söylüyor.

Davis'e göre 2025 yılında dünya dışı varlıklar ve daha fazla Tanımlanamayan Hava Olayı (UAP) veya UFO görmemiz mümkün.

Gelelim Psychic World'deki bir grup medyumun 2025 tahminlerine: Covid-19'dan çok daha kötü bir pandemi.

Gelelim Psychic World'deki bir grup medyumun 2025 tahminlerine: Covid-19'dan çok daha kötü bir pandemi.

Psychic World medyumları, kahinleri ve astrologları, 2025'i 'son 30 yılın en büyük küresel paradigma değişiminin başlangıcı' olarak tanımlıyor.

14 Mart'taki Ay tutulması ve 21 Eylül'deki kısmi güneş tutulmasının, potansiyel olarak 'COVID-19'dan daha kötü” bir 2025 salgınına sebep olabileceği söyleniyor.

Kova burcundaki Plüton'un, AB ve ABD'nin yapay zeka uygulamalarını artırabileceği iddia ediliyor.

Kova burcundaki Plüton'un, AB ve ABD'nin yapay zeka uygulamalarını artırabileceği iddia ediliyor.

Ayrıca Avrupa'da kritik lider değişiklikleri ve uzay yolculuklarının 2025 gündemini oluşturacağı söyleniyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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