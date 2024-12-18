Adım Adım Ev Temizliği Planı Yapıyoruz!

Her odada dolapları kontrol et. Kullanmadığın veya işine yaramayan eşyaları ayır. Bu adım temizlikten önce ferahlık sağlayacak. Dolapları silerken içindeki eşyaları düzenle; hem temiz hem de düzenli bir görünüm oluşacak. Gereksiz eşyaları bağışlayarak hem evini hafiflet, hem de ihtiyacı olanlara destek ol. Minimalizm sadece trend değil, rahatlık!