İzmir’de Skandal Olay: Sınıf Öğretmeni Cinsel İstismar İddiasıyla Tutuklandı
İzmir’de Skandal Olay: Sınıf Öğretmeni Cinsel İstismar İddiasıyla Tutuklandı
İzmir’de bir öğretmen hakkında 3 öğrenci velisinin şikayeti üzerine cinsel istismar soruşturması açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrasında öğretmen Y.Ş. görevden uzaklaştırılırken, polis ekipleri tarafından da gözaltına alındı. Y.Ş., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir’in Selçuk ilçesindeki bir okulda görevli sınıf öğretmeni Y.Ş. hakkında 3 öğrenci velisi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İl Milli Eğitim tarafından olayla ilgili müfettiş görevlendirildi ve öğretmen Y.Ş. görevden uzaklaştırıldı.
Polise intikal eden olay sonrasında Y.Ş. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemede "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Basın özgürlüğünün olmadığı yerde bu haberleri vermenin de bir anlamı yok.. Kimse rezil olmaktan korkmaz ki.. Olaya adı karışanı Y.Ş // Z.K.. vs gibi verip ş... Devamını Gör
Evrenin en masum canlısı çocukları sapkınlıklarınızla kirletmeyin o.cocuklari😡
eğer haber doğru ise yazıklar olsun ona