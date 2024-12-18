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İzmir’de Skandal Olay: Sınıf Öğretmeni Cinsel İstismar İddiasıyla Tutuklandı

İzmir’de Skandal Olay: Sınıf Öğretmeni Cinsel İstismar İddiasıyla Tutuklandı

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.12.2024 - 12:25

İzmir’de bir öğretmen hakkında 3 öğrenci velisinin şikayeti üzerine cinsel istismar soruşturması açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrasında öğretmen Y.Ş. görevden uzaklaştırılırken, polis ekipleri tarafından da gözaltına alındı. Y.Ş., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İzmir’in Selçuk ilçesindeki bir okulda görevli sınıf öğretmeni Y.Ş. hakkında 3 öğrenci velisi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

İzmir’in Selçuk ilçesindeki bir okulda görevli sınıf öğretmeni Y.Ş. hakkında 3 öğrenci velisi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

İl Milli Eğitim tarafından olayla ilgili müfettiş görevlendirildi ve öğretmen Y.Ş. görevden uzaklaştırıldı.

İl Milli Eğitim tarafından olayla ilgili müfettiş görevlendirildi ve öğretmen Y.Ş. görevden uzaklaştırıldı.

Polise intikal eden olay sonrasında Y.Ş. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemede "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Polise intikal eden olay sonrasında Y.Ş. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemede "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Basın özgürlüğünün olmadığı yerde bu haberleri vermenin de bir anlamı yok.. Kimse rezil olmaktan korkmaz ki.. Olaya adı karışanı Y.Ş // Z.K.. vs gibi verip ş... Devamını Gör

piyanist

Evrenin en masum canlısı çocukları sapkınlıklarınızla kirletmeyin o.cocuklari😡

ellie.queen

eğer haber doğru ise yazıklar olsun ona