Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti - Abdullah Öcalan Görüşmesi İçin Tarih Verdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti - Abdullah Öcalan Görüşmesi İçin Tarih Verdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti ve terör örgütü elebaşının İmralı'daki olası görüşmesi için, 'Bütçe görüşmeleri bittikten sonra karar alınabilir. Müsait zamanı belirleyeceğiz, sabretmemiz gerekecek' dedi.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin İmralı'ya gitmesine ilişkin, "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek" dedi.
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Adalet Bakanı Tunç, TBMM Genel Kurulu'na girişinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Tunç, DEM Partililerin İmralı'ya gitme iznine ilişkin soruya şu sözlerle yanıt verdi:
“Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin" cevabını verdi. Tunç, ne zaman belirleneceğine ilişkin olarak da, "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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chpkk diyenler çıkın lan konuşun hadi bakalım ama yokkkk onlara göre devletin bildiği vardır aynen yalan montaj videoların gerçeklerini sizinkiler çekiyor iz... Devamını Gör
Bu duruma ses çıkarmayan, kabullenen kim varsa asıl terörist onlardır.
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