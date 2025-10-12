onedio
Sen Hangi Borsa İkonusun?

Mert Şenoğul
12.10.2025 - 17:04

Borsa, kimine göre hayatın en heyecanlı oyunu, kimine göre ise sabırlı olanların kazandığı bir strateji arenasıdır. Birileri panik satışıyla ellerindekini kaybederken, bir başkası aynı hisseden “kelepir fiyata” toplar. Kimimiz 'bugün düştüyse yarın çıkar' diyerek sakinliğini korur, kimimiz ise “aman param erimesin” telaşıyla satışa koşar.

Yatırım yaparken aslında kendi karakterimizi de ortaya koyarız. Sabırlı olanlar, risk alanlar, vizyoner düşünenler ve tamamen adrenalin peşinde koşanlar… İşte bu yüzden borsada herkesin bir ruh eşi vardır.

Peki sen hangi borsa ikonusun? Hadi testimizi çöz, yatırım karakterinin hangi efsaneye benzediğini öğren.

1. İlk olarak yaşını öğrenelim.

2. Şimdi de cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

3. Öncelikle borsa senin için ne ifade ediyor?

4. Peki bir hisse %10 düştüğünde ne yaparsın?

5. Bir hissenin forumlarda çok konuşulması seni yatırım yapmaya teşvik eder mi?

6. Yatırım yaparken ilk baktığın şey nedir?

7. Öyleyse borsada en çok korktuğun durum nedir?

8. Hisse alırken bazen sadece içgüdülerine göre hareket ettiğin olur mu?

9. Peki piyasada kötü bir haber çıktığında tavrın ne olur?

10. Bir gün kendi yatırım stratejilerinle başkalarına eğitim vermek ister misin?

11. Son olarak borsadaki psikolojini tek kelimeyle nasıl özetlersin?

Sen sabır abidesi ve değer avcısı Warren Buffett’sın!

Sen borsanın bilge yolcususun. Senin için yatırım bir günlük iş değil, uzun vadeli bir yolculuk. Hızlı kâr peşinde koşmaz, sağlam şirketleri bulur ve yıllarca sabırla beklersin. Kriz dönemlerinde panik yapmaz, aksine düşüşler fırsattır diyerek alım yaparsın. Senin yatırım tarzın yavaş ama sağlam adımlar üzerine kurulu. Çevrendekiler senden aceleci hamleler beklese de sen hep sabırla kazanmayı tercih edersin.

Buffett gibi senin de mottoların nettir: Bugün gölgeye oturuyorsak, yıllar önce dikilmiş bir ağaç sayesindedir. Senin için para kazanmak bir maraton; istikrarlı, sakin ve uzun soluklu. Senin en büyük gücün sabır, en büyük silahın ise akılcı düşünme becerin.

Sen piyasaların çılgın yatırımcısı Elon Musk'sın!

Senin için yatırım sadece para kazanmak değil, aynı zamanda bir sahne! Borsaya bakış açın eğlenceyle dolu, adeta bir oyun gibi. Risk almaktan korkmaz, büyük kazançların peşinden koşarsın. Bir tweet, bir haber veya bir trend seni harekete geçirebilir. Çevrendekiler bazen seni çılgın bulsa da senin için yatırımda heyecan her şeyden önemlidir.

Senin yatırım tarzın hızlı, agresif ve cesur. Elbette bu bazen sana büyük kazançlar getirirken bazen de büyük kayıplar yaşatabilir. Ama sen zaten kayıptan çok etkilenmezsin; senin için önemli olan o adrenalini tatmak. Elon Musk gibi sen de oyunu kurallarına göre değil, kendi kurallarına göre oynamayı tercih ediyorsun. Senin için yatırım aynı zamanda gösteri!

Sen vizyoner bir yatırımcı olan Cathie Wood’sun!

Senin bakış açın diğerlerinden çok farklı. Bugünü değil, geleceği görmeye çalışıyorsun. Teknoloji, yapay zekâ, biyoteknoloji, uzay araştırmaları gibi alanlar seni heyecanlandırıyor. İnsanların çoğu senin seçimlerini fazla riskli veya “fazla hayalci” bulabilir ama sen uzun vadede geleceğin kazandıracağına inanıyorsun.

Senin için yatırım sadece kâr değil, aynı zamanda bir vizyon meselesi. Büyük resme bakabilmek, bugünün küçücük detaylarına takılmamak senin yeteneğin. Cathie Wood gibi sen de ileride herkesin konuşacağı şirketleri erkenden keşfetmeye çalışırsın. Sabırlısın ama aynı zamanda vizyon sahibisin; bu seni diğerlerinden farklı kılıyor.

Sen adrenalinle yaşayan bir trader olan Jesse Livermore’sun!

Senin için borsa bir oyun alanı, bir macera ve hatta biraz kumar gibi. Hızlı al-sat yapmayı, riskli pozisyonlara girmeyi ve ani kararlarla büyük kazançlar kovalayabilmeyi seviyorsun. Uzun vadede sabırla beklemek sana göre değil, sen aksiyonu seviyorsun.

Bazen büyük kazanırsın, bazen de kayıplar yaşarsın ama senin için önemli olan heyecandır. Jesse Livermore gibi sen de trend senin dostundur diyerek piyasaların dalgalarında sörf yapmayı seversin. Çevrendekiler seni biraz deli gözüyle görse de senin için borsa bir yaşam tarzı, bir tutku ve vazgeçilmez bir oyun alanıdır.

