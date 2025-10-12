Sen Hangi Borsa İkonusun?

Borsa, kimine göre hayatın en heyecanlı oyunu, kimine göre ise sabırlı olanların kazandığı bir strateji arenasıdır. Birileri panik satışıyla ellerindekini kaybederken, bir başkası aynı hisseden “kelepir fiyata” toplar. Kimimiz 'bugün düştüyse yarın çıkar' diyerek sakinliğini korur, kimimiz ise “aman param erimesin” telaşıyla satışa koşar.

Yatırım yaparken aslında kendi karakterimizi de ortaya koyarız. Sabırlı olanlar, risk alanlar, vizyoner düşünenler ve tamamen adrenalin peşinde koşanlar… İşte bu yüzden borsada herkesin bir ruh eşi vardır.

Peki sen hangi borsa ikonusun? Hadi testimizi çöz, yatırım karakterinin hangi efsaneye benzediğini öğren.