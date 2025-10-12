Sen Hangi Borsa İkonusun?
Borsa, kimine göre hayatın en heyecanlı oyunu, kimine göre ise sabırlı olanların kazandığı bir strateji arenasıdır. Birileri panik satışıyla ellerindekini kaybederken, bir başkası aynı hisseden “kelepir fiyata” toplar. Kimimiz 'bugün düştüyse yarın çıkar' diyerek sakinliğini korur, kimimiz ise “aman param erimesin” telaşıyla satışa koşar.
Yatırım yaparken aslında kendi karakterimizi de ortaya koyarız. Sabırlı olanlar, risk alanlar, vizyoner düşünenler ve tamamen adrenalin peşinde koşanlar… İşte bu yüzden borsada herkesin bir ruh eşi vardır.
Peki sen hangi borsa ikonusun? Hadi testimizi çöz, yatırım karakterinin hangi efsaneye benzediğini öğren.
1. İlk olarak yaşını öğrenelim.
2. Şimdi de cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
3. Öncelikle borsa senin için ne ifade ediyor?
4. Peki bir hisse %10 düştüğünde ne yaparsın?
5. Bir hissenin forumlarda çok konuşulması seni yatırım yapmaya teşvik eder mi?
6. Yatırım yaparken ilk baktığın şey nedir?
7. Öyleyse borsada en çok korktuğun durum nedir?
8. Hisse alırken bazen sadece içgüdülerine göre hareket ettiğin olur mu?
9. Peki piyasada kötü bir haber çıktığında tavrın ne olur?
10. Bir gün kendi yatırım stratejilerinle başkalarına eğitim vermek ister misin?
11. Son olarak borsadaki psikolojini tek kelimeyle nasıl özetlersin?
Sen sabır abidesi ve değer avcısı Warren Buffett’sın!
Sen piyasaların çılgın yatırımcısı Elon Musk'sın!
Sen vizyoner bir yatırımcı olan Cathie Wood’sun!
Sen adrenalinle yaşayan bir trader olan Jesse Livermore’sun!
