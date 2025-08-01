Sen Gerçekten Sevildin mi?

Bir rüzgar gibi geçip giden, belki de biraz dağıtan, ama bir o kadar da unutulmaz bir aşk hikayesi yaşadın. Kimi zaman gözyaşlarını tutamadığın, kimi zaman ise kalbinin hızla çarptığı anlar oldu. Ancak, bu hikayede bir eksiklik vardı: Sana hak ettiğin sevgiyi tam anlamıyla sunan bir partner. Ama bilmen gereken bir şey var ki, bu senin değersiz olduğunu göstermez. Tam aksine, karşındaki kişinin sevgiyi ifade etme ve paylaşma konusunda yetersiz olduğunu ortaya koyar. Belki de bu durum, senin aşkı daha derinlemesine anlamanı ve kıymetini bilmeni sağladı. Bu yüzden üzülme, çünkü senin gibi biri için, seni sen olduğun için sevecek biri mutlaka çıkacak. Bir gün, belki de en beklenmedik bir anda, karşına çıkan biri seni tam da sen olduğun için sevecek. Kendini olduğun gibi kabul eden, seninle aynı frekansta hisseden biri olacak bu. Ve o zaman anlayacaksın ki, tüm bu yaşadıkların seni o anlara hazırlıyordu. Çünkü sen, tüm bu karmaşanın içinde bile sevgiyi hak eden bir bireysin. Unutma, sen buna değersin!