Sen Gerçekten Sevildin mi?
Her seni seviyorum gerçekten sevgi midir? Bazen birinin gözlerindeki parıltı, söylediği binlerce sözden daha çok şey anlatır. Peki sen, birinin kalbinde gerçekten özel bir yer edindin mi? Yoksa sadece geçici bir misafir miydin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Zor zamanlarında nasıl davranırdı?
4. Başarıların onu mutlu eder miydi?
5. Sınırlarını çizdiğinde buna saygı duyar mıydı?
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6. Onun yanında kendin olabiliyor muydun?
7. İhtiyacın olduğunda ulaşabildiğin biri miydi?
8. Sözleriyle eylemleri tutarlı mıydı?
9. Seninle gelecek planları yapar mıydı?
10. Geriye dönüp baktığında ne hissediyorsun?
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Sen gerçekten çok sevildin!
Sen zamanında sevilmişsin!
Sen gerçekten sevilmedin!
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