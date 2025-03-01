Sen Gerçek Aşkı Yaşadın mı?
Sen Gerçek Aşkı Yaşadın mı?
Hayatın en güzel duygularından biri aşk… Ama bu duygu herkes için farklı şekillerde yaşanır. Peki, sen gerçek aşkı yaşadın mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşkı nasıl tanımlarsın?
4. Bir ilişkide seni en çok ne mutlu eder?
5. Aşk acısı çektiysen ne kadar sürdü?
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6. Aşk, senin için fedakarlık mı?
7. Aşık olduğunda kendini nasıl hissedersin?
8. Seni en çok ne etkiler?
9. Partnerinle geleceği konuşurken ne hissedersin?
10. Son olarak, sence aşk zamanla değişir mi?
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Sen gerçek aşka çok uzaksın!
Sen gerçek aşkı henüz tatmamışsın!
Sen gerçek aşkı yaşamışsın!
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