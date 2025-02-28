Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Düşüncelisin?
Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Düşüncelisin?
Herkesin dünyaya bakışı, olayları değerlendirmesi ve başkalarına karşı gösterdiği duyarlılık farklıdır. Peki sen ne kadar düşüncelisin? Bu test, günlük yaşamda ve ilişkilerdeki davranışlarının, başkalarına ne kadar önem verdiğini ve onları ne kadar düşündüğünü ortaya çıkaracak.
Hadi teste!
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1. Biriyle buluşmadan önce, o kişinin planlarına göre kendi programını düzenler misin?
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2. Arkadaşlarının zor zamanlar geçirdiğini fark ettiğinde onlara destek olur musun?
3. Çevrendeki insanların doğum günlerini hatırlar mısın?
4. Biri sana sırlarını açtığında saklar mısın?
5. Başkaları hakkında ön yargılarda bulunmamaya dikkat eder misin?
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6. Bir tartışmada haklı olsan bile, karşı tarafı anlamaya çalışır mısın?
7. Başkalarının hoşlanmadığı şeyleri yapmaktan kaçınır mısın?
8. Arkadaşlarını ya da ailenin fikirlerini önemser misin, karar alırken onlara danışır mısın?
9. Kendi isteklerini bir başkasının iyiliği için feda ettiğin olur mu?
10. Birini kırdığını fark ettiğinde gönül almayı önemsiyor musun?
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Sen çok düşüncelisin!
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