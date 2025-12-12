Üniversite Sınavında Üstün Başarı: “Altın Gençler”
Türkiye İş Bankası'nın üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrencilere yönelik olarak 1971 yılında başlattığı “Altın Gençler” geleneğiyle 54 yılda 4.000’e yakın genç ödüllendirildi.
2025 yılında Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üstün başarı gösteren ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde eğitim hakkı elde eden “Altın Gençler', ödüllerini İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın katıldığı törenle aldı.
Altın Gençler ödül törenine; 2025 yılında YKS’de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil ham puan türlerinden birinde ilk 30'a giren öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri katıldı.
“Ülkemizde akademide, bilimde, eğitim-öğretim alanında başarıyı kutlama kültürü yaygınlaşsa…”
Başarının tanımının zamanın ruhuna göre değişebileceğini söyleyen Aran, “Burada gençlerimizin başarısını kutluyoruz. Bundan daha fazla keyif veren, insanı daha çok motive eden başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Keşke ülkemizde başarı kültürü; akademide, bilimde, eğitim-öğretim alanında başarıyı kutlama kültürü yaygınlaşsa ve gençlerimiz bununla motive olsa… Bugün bana sınava girerken Altın Gençler arasında yer alma fikrinin de motive edici olduğunu söyleyen bir gencimiz oldu. Altın Gençler geleneğimiz böyle bir hüviyet kazanmışsa ne mutlu bize...” dedi.
54 yılda 4.000’e yakın genç...
54 yıl önce başlayan Altın Gençler geleneğinde bugüne kadar 4.000’e yakın öğrenci ödüllendirildi. 2025 yılında YKS’de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil ham puan türlerinden birinde ilk 30’a girerek Altın Genç olan 102 öğrenciye başarı plaketi, 30.000 TL para ödülü ve Avrupa’da trenle seyahat olanağı sağlayan InterRail Global Pass bileti verildi.
