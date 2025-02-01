Sen Aşkın İçin Ne Kadar Savaşabilirsin?
Sen Aşkın İçin Ne Kadar Savaşabilirsin?
Aşk, hayatımızdaki en derin ve güçlü duygulardan biri. Ancak her aşk kolay olmayabilir. Zaman zaman karşımıza zorluklar çıkar, sabrımız sınanır ve o sevgiye ne kadar değer verdiğimizi göstermek için mücadele etmemiz gerekebilir. Peki, sen aşkın için ne kadar savaşabilirsin? Zor anlarda pes eder misin yoksa sonuna kadar mücadele eder misin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşk için fedakarlık yapar mısın?
4. Ailen veya arkadaşların ilişkin hakkında olumsuz görüş belirttiğinde ne yaparsın?
5. Sabırlı mısındır?
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6. İlişkinizde anlaşmazlık çıktığında nasıl davranırsın?
7. Sevgilin ilişkiye daha az ilgi gösterdiğinde ne yaparsın?
8. Aşk için risk alır mısın?
9. İlişkideki iniş çıkışlara nasıl bakarsın?
10. Aşkın için ne kadar taviz verebilirsin?
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Sen aşkın için her şeyi yapabilirsin!
Sen aşkın için bir yere kadar savaşabilirsin!
Sen aşkın için mecbur kalırsan savaşırsın!
Sen aşkın için savaşmazsın!
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