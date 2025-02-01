Sen Artık Mutlu Değil misin?

Sen artık mutlu değilsin. Gözlerindeki o ışıltı, eskisi gibi değil. Eskiden her şeyin içinde bir neşe, bir umut vardı ama şimdi o huzur kaybolmuş gibi. Belki de fark etmeden çok şey birikti içinde, üzüntüler, hayal kırıklıkları, belki de korkular… Zamanla bu duygular birikiyor ve seni içinde hapsolmuş hissettiriyor. Gülüşün bile, sanki eskisi gibi içten değil. Senin gibi birine yakışmayan bir hüzün var şimdi, ama buna rağmen kimseye belli etmiyorsun. Belki de korkuyorsun, belki de kabul etmek istemiyorsun, ama mutlu değilsin. Ve bu durum seni her geçen gün biraz daha uzaklaştırıyor, sadece çevrenden değil, kendinden de.