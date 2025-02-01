Sen Artık Mutlu Değil misin?
Sen Artık Mutlu Değil misin?
Hayatın karmaşası içinde kaybolmuş gibi hissediyor olabilirsin. Belki de hayatının monotonluğu seni bunaltıyor, belki de hayatın hızına yetişmekte zorlanıyorsun. İşte, okulda, evde... Her yerde bir koşturma, bir telaş. Belki de hayatında bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun. Belki de bir boşluk var içinde, dolduramadığın. Belki de hayallerin ve gerçeklerin arasındaki uçurum seni korkutuyor.
Sen Artık Mutlu Değil misin?
Haydiiii!
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Sen bu davranışlardan sahip olduklarını seçer misin?
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Sen her şeye rağmen mutlu birisin!
Sen artık mutlu değilsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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