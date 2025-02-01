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Sen Artık Mutlu Değil misin?

Sen Artık Mutlu Değil misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
01.02.2025 - 16:01

Hayatın karmaşası içinde kaybolmuş gibi hissediyor olabilirsin. Belki de hayatının monotonluğu seni bunaltıyor, belki de hayatın hızına yetişmekte zorlanıyorsun. İşte, okulda, evde... Her yerde bir koşturma, bir telaş. Belki de hayatında bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun. Belki de bir boşluk var içinde, dolduramadığın. Belki de hayallerin ve gerçeklerin arasındaki uçurum seni korkutuyor. 

Sen Artık Mutlu Değil misin?

Haydiiii!

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Sen her şeye rağmen mutlu birisin!

Sen her şeye rağmen mutlu birisin! Ne kadar zorluklarla karşılaşsan da, düşsen de yeniden kalkmayı başarıyorsun. Hayat seni yıpratmaya çalışsa da, sen hep bir şekilde gülebiliyorsun. Belki her zaman her şey yolunda gitmiyor ama sen, o olumsuzlukların içinde bile bir umut ışığı arıyorsun. Hüzünlerine rağmen bir şekilde yaşamın tadını çıkarmayı biliyorsun. İnsanlar bazen seni anlamakta zorlanıyorlar, çünkü senin içindeki o pozitif enerji, başkalarının zorluklarını küçümsemiyor, tam tersine onlara cesaret veriyor. Senin için hayatta önemli olan tek şey, her düşüşten sonra yeniden ayağa kalkabilmek ve hep bir adım daha ileri gitmek. Bu, seni gerçekten mutlu bir insan yapıyor.

Sen artık mutlu değilsin!

Sen artık mutlu değilsin. Gözlerindeki o ışıltı, eskisi gibi değil. Eskiden her şeyin içinde bir neşe, bir umut vardı ama şimdi o huzur kaybolmuş gibi. Belki de fark etmeden çok şey birikti içinde, üzüntüler, hayal kırıklıkları, belki de korkular… Zamanla bu duygular birikiyor ve seni içinde hapsolmuş hissettiriyor. Gülüşün bile, sanki eskisi gibi içten değil. Senin gibi birine yakışmayan bir hüzün var şimdi, ama buna rağmen kimseye belli etmiyorsun. Belki de korkuyorsun, belki de kabul etmek istemiyorsun, ama mutlu değilsin. Ve bu durum seni her geçen gün biraz daha uzaklaştırıyor, sadece çevrenden değil, kendinden de.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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