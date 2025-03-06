Sevgilinin Burcunu Seç, Sana Yüzde Kaç Aşık Söyleyelim!
Sevgilinin Burcunu Seç, Sana Yüzde Kaç Aşık Söyleyelim!
Aşk, birçok insanın hayatının en önemli parçalarından biri. Kimi zaman gözlerimizi kamaştıran, kimi zaman ise kalbimizi sızlatan bu duyguyu anlamak ve çözümlemek her zaman kolay olmuyor. Ancak astroloji, aşk hayatımızı biraz daha anlaşılır kılmak için bize yardımcı olabilir.
Sevgilinin Burcunu Seç, Sana Yüzde Kaç Aşık Söyleyelim!
Haydiii!
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Sevgilinin burcunu seçer misin?
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Senin sevgilin sana %50 aşık!
Senin sevgilin sana %10 aşık!
Senin sevgilin sana %85 aşık!
Senin sevgilin sana %45 aşık!
Senin sevgilin sana %30 aşık!
Senin sevgilin sana %80 aşık!
Senin sevgilin sana %65 aşık!
Senin sevgilin sana %75 aşık!
Senin sevgilin sana %20 aşık!
Senin sevgilin sana %15 aşık!
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Senin sevgilin sana %95 aşık!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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