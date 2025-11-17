onedio
Şemsiye, Bot, Eldiven Ne Varsa Geri Koyun: 17 Kasım Pazartesi Adana Hava Durumu Raporu Yayınlandı!

Şemsiye, Bot, Eldiven Ne Varsa Geri Koyun: 17 Kasım Pazartesi Adana Hava Durumu Raporu Yayınlandı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.11.2025 - 10:20

Birçok il için kar yağışı uyarısı verilirken Adana haftaya güneşli bir Pazartesiyle başladı. Meteoroloji’nin 17 Kasım verilerine göre şehirde gün boyunca güneş zaman zaman kendini gösterirken, sıcaklıklar da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

İşte 17 Kasım Pazartesi Adana hava durumu....

Meteoroloji 17 Kasım Adana hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji 17 Kasım Adana hava durumu raporunu yayınladı.

Adana'da sabah saatlerinde 21°C olan hava sıcaklığı öğleye doğru 23°C’ye kadar yükseliyor. Gün içinde nem oranı %40–54 bandında seyredecek. Akşam üzeri sıcaklık 15–14°C seviyesine düşecek fakat şehirde üşüten bir soğuk beklenmiyor.

Gün boyunca yağış yok. Rüzgar hızı ortalama 3-6 km/s, maksimumda ise 11–18 km/s seviyelerinde olacak.

