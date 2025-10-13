onedio
Seçtiğin Yemeklere Göre Yaz İnsanı mısın, Kış İnsanı mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
13.10.2025 - 16:05

Kimi sıcak günleri, dondurmanın serinliğinde bulur; kimi ise kış akşamlarını sıcacık çorbanın kokusunda… Lezzetler bazen sadece damak tadımızı değil, ruh halimizi de ele verir. Bu testte seçtiğin yemekler, senin iç dünyanda hangi mevsimin hüküm sürdüğünü gösterecek.

Hadi teste!

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Sen yaz insanısın!

Senin ruhun güneşle uyanıyor! Enerjini doğrudan sıcaktan, ışıktan ve hafif yemeklerden alıyorsun. Neşelisin, dışa dönüksün ve insanlarla iletişimde olmayı seviyorsun. Meyveli tatlar, ferah içecekler ve hafif öğünler senin enerjine en çok yakışanlar. Yaz senin için sadece bir mevsim değil; bir ruh hali, bir yaşam biçimi. Kalbin hep açık, yüzün hep gülüyor. Belki de hayat senin için her zaman bir yaz akşamı kadar huzurlu.

Sen kış inanısın!

Senin ruhun sıcacık bir battaniye, bir fincan kahve ve kar sesiyle huzur buluyor. Soğuk seni korkutmuyor, aksine içini ısıtan sakinliği seviyorsun. Derin düşünen, sabırlı ve duygusal bir insansın. Ağır yemekler, sıcak tatlılar ve klasik lezzetler tam sana göre. Kış senin için içsel bir denge mevsimi; kendiyle baş başa kalmayı, sessizliği ve huzuru seviyorsun. Ruhun kar taneleri kadar eşsiz ve dingin.

