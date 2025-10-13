Seçtiğin Yemeklere Göre Yaz İnsanı mısın, Kış İnsanı mı?

Senin ruhun güneşle uyanıyor! Enerjini doğrudan sıcaktan, ışıktan ve hafif yemeklerden alıyorsun. Neşelisin, dışa dönüksün ve insanlarla iletişimde olmayı seviyorsun. Meyveli tatlar, ferah içecekler ve hafif öğünler senin enerjine en çok yakışanlar. Yaz senin için sadece bir mevsim değil; bir ruh hali, bir yaşam biçimi. Kalbin hep açık, yüzün hep gülüyor. Belki de hayat senin için her zaman bir yaz akşamı kadar huzurlu.