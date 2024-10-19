Seçtiğin Yemeklere Göre Kaç Kilo Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Seçtiğin Yemeklere Göre Kaç Kilo Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Yemek tercihlerin sence kaç kilo olduğunu gösterir mi? Öğrenmek istiyorsan sevdiğin yemekleri seç bizde kilonu tahmin edelim!
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Sen 85 kilosun!
Sen 94 kilosun!
Sen 65 kilosun!
Sen 53 kilosun!
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