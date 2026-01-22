Seçtiğin Tatlılara Göre Aşkta Neyi Bekliyorsun?

Tatlı seçimi sadece damak tadı değildir; konfor alanını, duygusal beklentilerini ve aşkta neye ihtiyaç duyduğunu da ele verir. Kimi aşkta huzur arar, kimi heyecan, kimi de güvenli bir bağlılık… Bu testte sana sorular değil, tatlılar soruyoruz. İçgüdüsel seçimlerin, aşkta ne beklediğini nokta atışı şekilde anlatacak.

Hazırsan başla!