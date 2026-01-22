onedio
Seçtiğin Tatlılara Göre Aşkta Neyi Bekliyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
22.01.2026 - 13:01

Tatlı seçimi sadece damak tadı değildir; konfor alanını, duygusal beklentilerini ve aşkta neye ihtiyaç duyduğunu da ele verir. Kimi aşkta huzur arar, kimi heyecan, kimi de güvenli bir bağlılık… Bu testte sana sorular değil, tatlılar soruyoruz. İçgüdüsel seçimlerin, aşkta ne beklediğini nokta atışı şekilde anlatacak.

Hazırsan başla!

Tuğba Karakoç
ömer

Aşkta Tutku, Yoğunluk ve Duygusal Doyum Bekliyorsun… Bide bu seçtiklerimi güzel bir şekilde yapabilmesini