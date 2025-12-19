Seçtiğin Makyajlara Göre Clean Girl müsün?
Makyajınızı seçerken hangi tarzı tercih ettiğinizi hiç merak ettiniz mi? Belki de her zaman sade ve doğal bir görünüm elde etmek için minimalist makyaj ürünlerine yöneliyorsunuz. Ya da belki de daha dramatik bir görünüm için cesur renkler ve parıltılı ürünlerle denemeler yapıyorsunuz. Peki, bu seçimleriniz sizin bir 'Clean Girl' olup olmadığınızı belirler mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
#1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
#2
#3
#4
#5
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
#6
#7
#8
#9
#10
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam Bir Clean Girl’sün!
Clean Girl’e Yakın ama Bir Tık Daha Cesursun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın