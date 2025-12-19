Seçtiğin Makyajlara Göre Clean Girl müsün?

Makyajınızı seçerken hangi tarzı tercih ettiğinizi hiç merak ettiniz mi? Belki de her zaman sade ve doğal bir görünüm elde etmek için minimalist makyaj ürünlerine yöneliyorsunuz. Ya da belki de daha dramatik bir görünüm için cesur renkler ve parıltılı ürünlerle denemeler yapıyorsunuz. Peki, bu seçimleriniz sizin bir 'Clean Girl' olup olmadığınızı belirler mi?