onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Seçimlerine Göre Sen Hangi Türk Mutfağı Klasiklerinden Birisin?

etiket Seçimlerine Göre Sen Hangi Türk Mutfağı Klasiklerinden Birisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 19:31

Senin mutfak tercihlerin, hangi klasik Türk yemeğine benziyor?  Bu testle, favori tatlarından yola çıkarak, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biriyle bağını keşfet! Hazırsan, mutfak yolculuğuna çıkalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk sorumuzla başlayalım! Bu fast foodlardan birini seç!

2. Peki, yanına ne alırsın?

3. Bir tatlı seç!

4. Tarafını seç!

5. İdeal gün tabağının olmazsa olmazını seç!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Neredeyse bitiriyoruz! Hangisi?

7. Bir çikolata çeşidi seç!

8. Son olarak, bu dondurma çeşitlerinden birini seçer misin?

Kebap!

Kebap!

Kebap! Türk mutfağının vazgeçilmezi, etin en güzel hali! Tıpkı kebap gibi, sen de tam bir lezzet patlamasısın! Güçlü, özgün ve her zaman dikkatleri üzerine çeken bir enerjin var. Ağırbaşlı bir duruşun ve kendine has bir tavrın var; her durumda nerede durman gerektiğini biliyor, dengeni hiç kaybetmiyorsun. Tıpkı kebabın ateşte yavaşça pişmesi gibi, sen de zamanla olgunlaşıyor, her geçen gün daha da değerleniyorsun. Seninle her şey daha anlamlı, daha lezzetli. Biraz cesur, biraz gizemli ama her zaman kendine özgü bir büyüye sahipsin!

Mantı!

Mantı!

Mantıyı kim sevmez ki? Neredeyse Türk mutfağının en büyük gözdesi olan bu lezzet, yapımı zahmetli olsa da her lokmasında bütün emeğe değdiğini hissettiriyor. İşte sen de tam olarak böyle birisin! Hiçbir şeyin kolay olmadı, her adımda emek verdin, çok çalıştın ama ne olursa olsun, asla pes etmedin. Çünkü biliyorsun ki, her zorluk seni daha güçlü kılıyor ve sonunda hak ettiğin ödülü alıyorsun. Tıpkı mantı gibi, biraz zahmetli ama bir o kadar da değerli ve özel birisin.

Lahmacun!

Lahmacun!

İtalyanların pizzası varsa, bizim mutfağımızın da lahmacunu var! Görselini görünce bile canımız çekiyor, değil mi? İşte sen de tam öyle birisin! Hem sıcacık, hem samimi, hem de her zaman lezzetli! Seninle vakit geçirmek, tıpkı lahmacun gibi; her lokması insanı mutlu ediyor. Dışarıdan bakıldığında beli sıradan biri gibi görünebilirsin, ama içerinde sakladığın değer, zenginlik ve sıcaklık herkesin gönlünü fethediyor. Her şekilde değerli ve vazgeçilmezsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
cansu ersan

Mantıyı kim sevmez ki? Neredeyse Türk mutfağının en büyük gözdesi olan bu lezzet, yapımı zahmetli olsa da her lokmasında bütün emeğe değdiğini hissettiriyor.... Devamını Gör