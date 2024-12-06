Seçimlerine Göre Sen Hangi Türk Mutfağı Klasiklerinden Birisin?
Seçimlerine Göre Sen Hangi Türk Mutfağı Klasiklerinden Birisin?
Senin mutfak tercihlerin, hangi klasik Türk yemeğine benziyor? Bu testle, favori tatlarından yola çıkarak, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biriyle bağını keşfet! Hazırsan, mutfak yolculuğuna çıkalım!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bu fast foodlardan birini seç!
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2. Peki, yanına ne alırsın?
3. Bir tatlı seç!
4. Tarafını seç!
5. İdeal gün tabağının olmazsa olmazını seç!
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6. Neredeyse bitiriyoruz! Hangisi?
7. Bir çikolata çeşidi seç!
8. Son olarak, bu dondurma çeşitlerinden birini seçer misin?
Kebap!
Mantı!
Lahmacun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Mantıyı kim sevmez ki? Neredeyse Türk mutfağının en büyük gözdesi olan bu lezzet, yapımı zahmetli olsa da her lokmasında bütün emeğe değdiğini hissettiriyor.... Devamını Gör