Philips Çift Hazneli Airfryer'da Eli Böğründe Kebabı ve Güveçte Perde Pilavı Nasıl Yapılır?
“Bugün ne pişirsem?” diye düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz! Bir yanda lokum gibi pişen eli böğründe kebabı, diğer yanda mis gibi kokusuyla iştah kabartan güveçte perde pilavı… Hem pratik hem nefis bu tarifleri kaçırmamak için aşağıya kaydırın! 👇
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Airfryer'da Eli Böğründe Kebabı ve Güveçte Perde Pilavı Nasıl Yapılır?
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