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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Eli Böğründe Kebabı ve Güveçte Perde Pilavı Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Eli Böğründe Kebabı ve Güveçte Perde Pilavı Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
15.04.2025 - 19:31

“Bugün ne pişirsem?” diye düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz! Bir yanda lokum gibi pişen eli böğründe kebabı, diğer yanda mis gibi kokusuyla iştah kabartan güveçte perde pilavı… Hem pratik hem nefis bu tarifleri kaçırmamak için aşağıya kaydırın! 👇

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Airfryer'da Eli Böğründe Kebabı ve Güveçte Perde Pilavı Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Eli Böğründe Kebabı ve Güveçte Perde Pilavı Nasıl Yapılır?

Eli Böğründe Kebabı

  • 500 gram tavuk

  • 1 SB domates

  • 3 adet biber

  • 1 adet patates

  • 4 diş sarımsak

  • 9-10 adet arpacık soğan

  • Tuz

  • Pul biber

  • Karabiber

  • Kekik

  • 4 YK zeytinyağı

  • Tereyağı

Sosu İçin;

  • 2 TK domates/biber salçası

  • 1 SB sıcak su

  • 2 YK zeytinyağı

1. Sos için gerekli malzemeler çırpın. Sebzeler, ve tavuğu küp küp doğrayın. Malzemeleri sırayla dizin. Üzerine sos dökün ve sebze ayarında pişirin.

Güveçte Perde Pilavı

  • Pişmiş iç pilav

Perde Pilavının Hamuru için:

  • 1 adet yumurta

  • 2 YK yoğurt

  • 1/4 SB zeytinyağı

  • Tuz

  • Aldığı kadar un

1. Hamurun yapımı için bütün malzemeleri güzelce yoğurun. Hamuru 3 parçaya kesin. Merdane ile hamuru açın. Güvecin üzerine serin. İçini pilav ile doldurun. Kapatın ve 200 derecede 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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