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Mutfakta En Çok Hangi Malzemeyi Kullanıyorsun?

etiket Mutfakta En Çok Hangi Malzemeyi Kullanıyorsun?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
15.04.2025 - 20:31

Tarif ne olursa olsun yemek yaparken herkesin mutlaka kullandığı favori bir malzemesi vardır. Kimisi her yemeğe karabiber koyar kimisi sarımsak olmadan hayatı eksik hisseder. Bu testte, mutfakta en çok kullandığın malzemeyi tahmin edeceğiz. Hazırsan başlayalım!

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1. Öğün hazılamanın dışında mutfağa girme sebebin genelde ne oluyor?

2. Yumurtayı nasıl yersin?

3. Market alışverişinde en çok hangi reyonda takılırsın?

4. Mutfağa girdiğinde çalma listende ne çalıyor?

5. Sosyal medyada bir yemek tarifinin yapılışını izlerken aklından ilk geçen düşünce ne?

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6. En çok hangi mutfağı denemeyi seviyorsun?

7. Şşşş aramızda kalacak. En çok hangi bahaneyle yemek yapmaktan kaçıyorsun?

8. Buzdolabında eksik etmediğin ikili ne peki?

9. Hadi bir de zorluklardan bahsedelim: Çorbanın tadı kötü olursa kurtarmak için ilk hamlen ne olur?

Mutfakta olmazsa olmaz malzemen peynir!

Senin için hayat biraz kaşar, biraz beyaz peynir, biraz da tulum demek! En basit yemeği bile bir parça peynirle gurme hale getirebilirsin! Menemenin üstüne kaşar, makarnanın içine lor, böreğin katına mozzarella… Seninle yemek yapmanın da yemenin de tam bir lezzet şöleni olacağına şüphe yok!

Sen tam bir baharat bağımlısısın!

Senin ruhun baharat sever acı sever! Sana göre yemek dediğin dilde patlama yaratmalı. Dolabında garip isimli baharatlar, kırmızı pul biberin envai çeşidi ve her yere sıktığın acı soslar eksik olmaz... Arkadaşların senin yemeklerini yediğinde içecek yetiştiremiyor olabilir ama sen hayatı böyle seviyorsun!

Sen mutfakta yeşil olmadan yapamazsın!

Sebzeler, yeşillikler, limon ve zeytinyağı… Senin mutfağın tam bir sebze festivali! Hafif ama lezzetli yemeklerinle hem mideleri hem vicdanları rahatlatıyorsun. Smoothie mi yaparsın yoksa zeytinyağlı enginar mı çıkarırsın bilmiyoruz ama seninle sofraya oturan biri hiç pişman olmaz!

Sen yağsız yemeğe yemek demezsin!

Yağsız hayat sana göre değil. Patatesi, tavukları, bazen de ekmeği bile kızartarak yiyorsun ve buna kimse karşı çıkamaz. “Kızartma yapma ev kokar!” diyenlere aldırmıyorsun çünkü Philips Çift Hazneli Airfryer'ın istenmeyen kızartma kokularını yok ettiğini biliyorsun!! 🥰

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matsuri
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