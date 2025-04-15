Mutfakta En Çok Hangi Malzemeyi Kullanıyorsun?

Sebzeler, yeşillikler, limon ve zeytinyağı… Senin mutfağın tam bir sebze festivali! Hafif ama lezzetli yemeklerinle hem mideleri hem vicdanları rahatlatıyorsun. Smoothie mi yaparsın yoksa zeytinyağlı enginar mı çıkarırsın bilmiyoruz ama seninle sofraya oturan biri hiç pişman olmaz!