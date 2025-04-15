Mutfakta En Çok Hangi Malzemeyi Kullanıyorsun?
Tarif ne olursa olsun yemek yaparken herkesin mutlaka kullandığı favori bir malzemesi vardır. Kimisi her yemeğe karabiber koyar kimisi sarımsak olmadan hayatı eksik hisseder. Bu testte, mutfakta en çok kullandığın malzemeyi tahmin edeceğiz. Hazırsan başlayalım!
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1. Öğün hazılamanın dışında mutfağa girme sebebin genelde ne oluyor?
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2. Yumurtayı nasıl yersin?
3. Market alışverişinde en çok hangi reyonda takılırsın?
4. Mutfağa girdiğinde çalma listende ne çalıyor?
5. Sosyal medyada bir yemek tarifinin yapılışını izlerken aklından ilk geçen düşünce ne?
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6. En çok hangi mutfağı denemeyi seviyorsun?
7. Şşşş aramızda kalacak. En çok hangi bahaneyle yemek yapmaktan kaçıyorsun?
8. Buzdolabında eksik etmediğin ikili ne peki?
9. Hadi bir de zorluklardan bahsedelim: Çorbanın tadı kötü olursa kurtarmak için ilk hamlen ne olur?
Mutfakta olmazsa olmaz malzemen peynir!
Sen tam bir baharat bağımlısısın!
Sen mutfakta yeşil olmadan yapamazsın!
Sen yağsız yemeğe yemek demezsin!
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