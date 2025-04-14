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10 Soruda Yemek Yapma Tarzını Tahmin Ediyoruz!

etiket 10 Soruda Yemek Yapma Tarzını Tahmin Ediyoruz!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 20:31

Sen mutfağa girdiğinde neler oluyor? Tarif kitaplarının sadık takipçisi misin yoksa “göz kararı” senin ikinci adın mı? Bu testte sorulara verdiğin cevaplara göre yemek yapma tarzını tahmin ediyoruz! Hazırsan teste başlayalım!

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1. Yemek yaparken hangi malzemeleri tercih edersin?

2. Hangisi senin soğan doğrama stilini tanımlıyor?

3. Yemek yaparken yardım almayı sever misin?

4. Mutfakta olmazsa olmaz eşyan ne?

5. Hadi biraz da gerçekler… Ölçüyle mi çalışırsın?

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6. Hangi malzeme sana "bu yemek iyi olacak" hissini verir?

7. Mutfakta en çok neyi yakarsın?

8. Kendini hangi mutfağa daha yakın hissediyorsun?

9. Sona yaklaşırken bu soruyu da cevapla bakalım: Sence yemek yapmanın en zor kısmı ne?

10. Akşama misafirin var ve yemek yaparken bir sorunla karşılaştın, nasıl başa çıkarsın?

Mutfakta kuralcı bir yapın var!

Sen mutfağa girdiğinde herkes kenara çekiliyor. Ölçü kaşığın, zamanlayıcın, tarif defterin hep hazır ve her zaman her şey yerli yerinde. Yemek yaparken “7 dakikada haşlıyorum çünkü 8 dakika fazla olur” diyecek kadar sistematik ilerleyen birisin. İddialısın ve bu işte gerçekten iyisin. Bravo şefim!

Senin sofran kreatif lezzetlerle dolu!

Mutfaktayken buzdolabında ne varsa onunla efsane tabaklar çıkarabilen birisin. Tarifte patates varsa sen 'Kabak koydum daha güzel oldu!” dersin. Belki biraz dağınıksın ama yemeklerinin lezzetiyle gönülleri fethediyorsun. Mutfakta resmen bir sanatçı gibi çalışıyorsun; biraz kaos ve bolca lezzet!

Pratik olsun benim olsun diyenlerdensin!

Yemek yaparken amacın net: hız, kolaylık ve lezzet. Saatlerce uğraşmak senlik değil. Malzeme çoğaldıkça sıkılıp bunalmaya başlıyorsun ama ne yaparsan yap, tadı hep yerinde oluyor! Hani yarım saatte hazırlanıp saatlerce uğraşılmış gibi görünen yemekler olur ya… İşte o tatlar senin elinden çıkıyor!

Bol sürprizli bir yemek yapma tarzın var!

Mutfakta seni izlemek reality show izlemek gibi. Bazen öyle şahane yemekler çıkarıyorsun ki herkes hayran kalıyor bazen de “Acaba dışardan mı söylesek?” kafasına giriliyor. Tabii enerjin ve denemeye olan cesaretin her zaman tam not alıyor. Cesursun, deniyorsun ve ne olursa olsun eğleniyorsun.

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