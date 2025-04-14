10 Soruda Yemek Yapma Tarzını Tahmin Ediyoruz!
Sen mutfağa girdiğinde neler oluyor? Tarif kitaplarının sadık takipçisi misin yoksa “göz kararı” senin ikinci adın mı? Bu testte sorulara verdiğin cevaplara göre yemek yapma tarzını tahmin ediyoruz! Hazırsan teste başlayalım!
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1. Yemek yaparken hangi malzemeleri tercih edersin?
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2. Hangisi senin soğan doğrama stilini tanımlıyor?
3. Yemek yaparken yardım almayı sever misin?
4. Mutfakta olmazsa olmaz eşyan ne?
5. Hadi biraz da gerçekler… Ölçüyle mi çalışırsın?
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6. Hangi malzeme sana "bu yemek iyi olacak" hissini verir?
7. Mutfakta en çok neyi yakarsın?
8. Kendini hangi mutfağa daha yakın hissediyorsun?
9. Sona yaklaşırken bu soruyu da cevapla bakalım: Sence yemek yapmanın en zor kısmı ne?
10. Akşama misafirin var ve yemek yaparken bir sorunla karşılaştın, nasıl başa çıkarsın?
Mutfakta kuralcı bir yapın var!
Senin sofran kreatif lezzetlerle dolu!
Pratik olsun benim olsun diyenlerdensin!
Bol sürprizli bir yemek yapma tarzın var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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