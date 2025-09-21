Seçim mi Kader mi? Seveceğimiz Kişiyi Biz Seçmiyor Olabiliriz!
Bazen “Bu kişi benim kaderim olmalı ya.” diyoruz. Bazen de 'Aklımı kaçırmış olmalıyım!' diyerek önceki seçimlerimizi sorguluyoruz. Ama gerçekten seveceğimiz kişiyi biz mi seçiyoruz? Yoksa beynimiz, hormonlarımız ve geçmiş yaşantılarımız bizim yerimize çoktan karar mı verdi?
Her şeyin olduğu gibi bunun da mantıklı bir açıklaması var. Bu yüzden kolları sıvadık ve nedenlerini aşağıda sıraladık! 👇
İlk kıvılcımdan bahsedelim. Çekicilik kendini hemen merkeze alıyor.
Koku ve hormonlardan bahsedelim. Nasıl etkilere sahipler?
Romantik ilerleme, bu durumlara göre daha hızlıdır. Peki ama neden?
Bir sonraki adımda "Matching Hypothesis" görüşü devreye giriyor.
Birbirimizi adeta deniyoruz. Buna da "Sosyal Penetrasyon" teorisi adı verilmiş.
Sonrasında ise farkında olmadan senkron bir şekilde hareket ediyoruz!
Peki bağlanma tarzımız seçimlerimizi nasıl etkiliyor?
Kendini birlikte büyütme isteği: Self-expansion teorisi.
Yatırım ve bağlılık: Seçim bu noktada netleşir.
