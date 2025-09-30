Şarkıcı Çelik'ten Galata Kulesi Önünde "Bilyeli" Poz Talep Eden Kullanıcıya Sert Cevap!
Son birkaç aydır sosyal medya kullanıcılarına verdiği cevaplarla gündeme oturan şarkıcı Çelik, yapay zeka desteğiyle kendi oyuncak bebeğini yapıp paylaştı.
Bir kullanıcının 'özel bilyeli' poz talebini görünce sinirleri tepesine çıktı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzel-Çelik-Ercan grubuyla hayatımıza giren Çelik, birçok kez eski dostlarıyla yeniden bir araya gelmeyi denediyse de başarılı olamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yapay zekanın desteğiyle yapılmış "Oyuncak bebek Çelik"i paylaşan şarkıcı, bir yorumla gerildi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın