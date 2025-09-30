onedio
Şarkıcı Çelik'ten Galata Kulesi Önünde "Bilyeli" Poz Talep Eden Kullanıcıya Sert Cevap!

Şarkıcı Çelik'ten Galata Kulesi Önünde "Bilyeli" Poz Talep Eden Kullanıcıya Sert Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.09.2025 - 23:45

Son birkaç aydır sosyal medya kullanıcılarına verdiği cevaplarla gündeme oturan şarkıcı Çelik, yapay zeka desteğiyle kendi oyuncak bebeğini yapıp paylaştı. 

Bir kullanıcının 'özel bilyeli' poz talebini görünce sinirleri tepesine çıktı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İzel-Çelik-Ercan grubuyla hayatımıza giren Çelik, birçok kez eski dostlarıyla yeniden bir araya gelmeyi denediyse de başarılı olamadı.

İzel-Çelik-Ercan grubuyla hayatımıza giren Çelik, birçok kez eski dostlarıyla yeniden bir araya gelmeyi denediyse de başarılı olamadı.

Daha birkaç yıl evvel sahnelere beraber dönen İzel-Çelik-Ercan, yıllar önce olduğu gibi yine içeride çıkan tartışmalar sonucu yollarını ayırmaya karar vermişti. 

İzel ve Ercan'la olmadığı her dönemde, arkadaşları gibi solo kariyerine devam eden Çelik, son zamanlarda aktif sosyal medya kullanımıyla öne çıkıyor. 

Kendisine yorum bırakan herkese mutlaka verecek bir cevabı olan Çelik, lafını hiç esirgemiyor. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda Galata Kulesi önünde gitarıyla şarkı söylerken çektiği videosuyla gündeme oturmuştu kendisi.

Çelik'in yapışık siyah deri pantolonu, elinde gitarıyla şarkı söylediği anlar sosyal medyada olay olmuş, yansıyan görüntü uzunca bir süre dillerden düşmemişti...

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yapay zekanın desteğiyle yapılmış "Oyuncak bebek Çelik"i paylaşan şarkıcı, bir yorumla gerildi!

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yapay zekanın desteğiyle yapılmış "Oyuncak bebek Çelik"i paylaşan şarkıcı, bir yorumla gerildi!

Paylaşımının altına gelen, 'özel bilyeli' poz talebini gören Çelik, yine hızını alamadı. 'Altında kalırsın' diyerek cevap verdi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
