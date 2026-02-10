Sanat Zevkin Hangi Döneme Ait?
Sanat aslında kendimizi ifade etmenin en güçlü yollarından biri... Bir tabloya uzun uzun bakma ihtiyacı duyabilir ya da bir heykelin yanından geçerken durup düşünebiliriz. Nelerin ilgimizi çektiğine bakarak ruhumuzun hangi sanat dönemine ait olduğunu keşfedebiliriz. Gelin, birlikte sanat evreninde gezintiye çıkalım!
1. Bir müzeye girdiğiniz zaman sizi en çok ne etkiler?
2. Peki, odanızın duvarına bir eser asacak olsanız nasıl bir şey tercih edersiniz?
3. Size göre sanat eseri nasıl olmalı?
4. Şimdi tablolardan ayrılarak biraz mimariye giriş yapalım. Hangi görüntü sizin zevkinize yakın?
5. Sizce bir sanat eseri düşündürmeli mi yoksa hissettirmeli mi?
6. Hangi renk tonları sizi etkiler?
7. Sergiyi güzelce gezdiniz. Sergiden çıktığınızda ne olmasını istersiniz?
8. Son olarak! Sanatta gelenek mi yoksa yenilik mi?
Sizin ruhunuz klasik döneme yakın!
Sizin ruhunuz barok döneme yakın!
Sizin ruhunuz avangart döneme yakın!
Sizin ruhunuz minimalist döneme yakın!
