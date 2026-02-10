Sanat Zevkin Hangi Döneme Ait?

Sanat zevkinize baktığımız zaman düzen, denge ve uyum aradığınız görünüyor. Gözünüzü yormamasına dikkat ediyorsunuz. Ama aynı zamanda bir hikaye anlatmalı ve derinliği olmalı... Oran-orantı sanat eserini mükemmel hale getiren bir şey. Bu tarz sanat eserlerinin zamana meydan okuduğunu düşünüyorsunuz.

Mitoloji, tarih ya da insan figürü olan sanat eserleri sizin için anlamlı. Çünkü sanat sadece bir lüks değil, aynı zamanda ihtiyaç. Baktığınız zaman sizi doyurması gerekiyor. Bu klasik anlayış sizin ruhunuzu yansıtıyor!