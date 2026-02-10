onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Sanat Zevkin Hangi Döneme Ait?

etiket Sanat Zevkin Hangi Döneme Ait?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
10.02.2026 - 19:16

Sanat aslında kendimizi ifade etmenin en güçlü yollarından biri... Bir tabloya uzun uzun bakma ihtiyacı duyabilir ya da bir heykelin yanından geçerken durup düşünebiliriz. Nelerin ilgimizi çektiğine bakarak ruhumuzun hangi sanat dönemine ait olduğunu keşfedebiliriz. Gelin, birlikte sanat evreninde gezintiye çıkalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir müzeye girdiğiniz zaman sizi en çok ne etkiler?

2. Peki, odanızın duvarına bir eser asacak olsanız nasıl bir şey tercih edersiniz?

3. Size göre sanat eseri nasıl olmalı?

4. Şimdi tablolardan ayrılarak biraz mimariye giriş yapalım. Hangi görüntü sizin zevkinize yakın?

5. Sizce bir sanat eseri düşündürmeli mi yoksa hissettirmeli mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hangi renk tonları sizi etkiler?

7. Sergiyi güzelce gezdiniz. Sergiden çıktığınızda ne olmasını istersiniz?

8. Son olarak! Sanatta gelenek mi yoksa yenilik mi?

Sizin ruhunuz klasik döneme yakın!

Sizin ruhunuz klasik döneme yakın!

Sanat zevkinize baktığımız zaman düzen, denge ve uyum aradığınız görünüyor. Gözünüzü yormamasına dikkat ediyorsunuz. Ama aynı zamanda bir hikaye anlatmalı ve derinliği olmalı... Oran-orantı sanat eserini mükemmel hale getiren bir şey. Bu tarz sanat eserlerinin zamana meydan okuduğunu düşünüyorsunuz.

Mitoloji, tarih ya da insan figürü olan sanat eserleri sizin için anlamlı. Çünkü sanat sadece bir lüks değil, aynı zamanda ihtiyaç. Baktığınız zaman sizi doyurması gerekiyor. Bu klasik anlayış sizin ruhunuzu yansıtıyor!

Sizin ruhunuz barok döneme yakın!

Sizin ruhunuz barok döneme yakın!

Duygularınız sizin için merkezde yer alıyor. Bu yüzden bir sanat eserinin size bir şeyler hissettirmesi gerekir. Dram, hareket ve yoğunluk... Bir eseri sanat haline getiren şeyler. Ayrıca ışık ve gölge oyunları ile verilen duygu daha canlı hale getirilebiliyor.

Eserde yer alan figürlerin hikayeleri sizin için çok önemli. Onlar sayesinde sanatın coşkusunu hissedebiliyorsunuz. Abartı sizi rahatsız etmiyor, tam tersi etkilenmenizi sağlıyor. Estetik görünüme önem veriyorsunuz ve sanatla bir bağ kuruyorsunuz!

Sizin ruhunuz avangart döneme yakın!

Sizin ruhunuz avangart döneme yakın!

Sizin sanat anlayışınıza baktığımız zaman kurallarla pek aranızın olmadığını görüyoruz. Sanat demek özgürlük demek! Alışılmış olan sizi sıkabilir. Bu yüzden sanatta farklı şeyler denenmesi sizi rahatsız etmiyor. Eser belirsizliklerle dolu olabilir! 

Aynı zamanda sanat sizin için bir soru sorma yeri. Baktığınız zaman bambaşka cevaplar alabileceğiniz bir şey! Yeniliklere açık olması sizi heyecanlandırıyor. Çünkü size yeni bakış açıları katıyor. Keşfetmek tam size göre olduğu için ruhunuz avangart sanata ait!

Sizin ruhunuz minimalist döneme yakın!

Sizin ruhunuz minimalist döneme yakın!

Sizin sanat anlayışınızda az ama etkili şeyler yer alıyor! Kalabalık anlatımlara gerek olmadığını düşünüyorsunuz. Sessiz şeylerin de gücü olduğunu söyleyerek ilerliyorsunuz. Bu yüzden sanatta formlardan daha önemli olan bir şey var. Fikirler! 

Ayrıca zamansız eserler sizi kendine çekiyor. Bu yüzden abartıdan uzak duruyorsunuz. Detaylara bakarak bir sürü anlam çıkarabiliyorsunuz. Sanat sizin için yakarış değil, fısıltılarla anlaşma yeri!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın