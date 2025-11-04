Sana Hangi Şarkı Armağan Edilmeli?
Hep birine şarkı armağan ediyorsun, sevdiğin insanların dinleyebileceği şarkıları aklında tutuyorsun ama aslında sana hangi şarkı armağan edilmeli? Seni düşünen biri var mı?
Biz senin yerine seni düşündük!
1. İlk soru! İnsanların seni sevdiğini düşünüyor musun?
2. Peki insanlar seni neden sevmeli?
3. Güzel! Devam edelim. Yemek yeme düzenin bu aralar ne alemde? 🤔
4. Dengeli beslenmeni tavsiye ediyoruz ve sonraki soruya geçiyoruz. Seni sen yapan şey sence ne?
5. Takım arkadaşınla beraber yaptığın bir işi çok güzel bitirdin ve hiç beklemediğin bir iltifat aldın diyelim. Nasıl bir tepki verirsin?
6. Yakın arkadaşın kötü bir gün geçiriyor ve senin desteğine ihtiyacı var. Ona nasıl yaklaşırsın?
7. Kendinle baş başa kaldığında en çok hangi cümleyi kuruyorsun diye sorsak?
8. Son soruya geldik! Arkadaş grubunun nesisin?
Merve Özbey'den Yerle Yeksan!
Kayahan'dan Gönül Sayfam!
Göksel'den Uzaktan!
Ziynet Sali'den Kalbim Tatilde!
