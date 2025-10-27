Samsung Galaxy S26 Edge ve iPhone Air Modellerinden Sonra Xiaomi 17 Air Geliyor!

Xiaomi 17 Air’ın ekranının sivri olmayan, yuvarlatılmış köşelerle karakterize büyük bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Xiaomi 17 Air, 200 MP’lik bir ana kameraya sahip olacak. Bu da telefonun bu büyüklükte bir sensöre sahip ince akıllı telefonların elitlerin arasında yer almasını sağlayacak. Dahili alanı en üst düzeye çıkarmak ve büyük kapasiteli bir pil takmak için Xiaomi’nin tasarımcılarının, geleneksel fiziksel SIM tepsisi yerine eSIM teknolojisini entegre etmesi bekleniyor. Bu mühendislik seçimi de daha uzun pil ömrü sağlamaya yönelik temel bir adım olacak gibi görünüyor.

iPhone Air, Galaxy S25 Edge ve Xiaomi 17 Air Karşılaştırması

iPhone Air’ın 3.194 mAh’lik bir ünitesi varken, Galaxy S25 Edge ise 3.900 mAh batarya sunuyor. Son söylentilere göre, Xiaomi 17 Air’ın 5.000 mAh’lik bir pile sahip olacağı iddia ediliyor.