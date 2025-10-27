onedio
article/comments
article/share
Samsung Galaxy S26 Edge ve iPhone Air Modellerinden Sonra Xiaomi 17 Air Geliyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.10.2025 - 17:51

Tüketiciler tarafından beklenen ilgiyi ve olumlu dönüşü göremese de Samsung Galaxy S26 Edge ve iPhone Air gibi incelik odaklı akıllı telefonlar piyasada kendilerine yer edinmiş durumdalar. Sıklıkla tercih edilen telefonlar, yüksek fiyatları sebebiyle üreticilerin daha uygun fiyatlı telefonların üretimini de gerekli kılıyor. Samsung ve iPhone'un ardından Xiaomi de 17 Air modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Xiaomi 17 Air, iPhone Air'e uygun fiyatlı alternatif olmaya hazırlanıyor.

Ultra ince akıllı telefon pazarı her geçen gün genişlemeye devam ederken, 2025 Mayıs ayında piyasaya sürülen Samsung Galaxy S25 Edge ile başlayan akım, daha sonra RedMagic 10 Air, Motorola Moto X70 Air ve iPhone Air gibi modellerle genişletildi. Çinli teknoloji devi Huawei’nin de Mate 70 Air ile bu segmente giriş yapmaya hazırlandığı ortaya çıkmasının ardından, Xiaomi'nin de ultra ince akıllı telefonu Xiaomi 17 Air ile piyasaya girmeye hazırlandığı öğrenildi.

Xiaomi 17 Air Özellikleri

Xiaomi 17 Air’ın ekranının sivri olmayan, yuvarlatılmış köşelerle karakterize büyük bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Xiaomi 17 Air, 200 MP’lik bir ana kameraya sahip olacak. Bu da telefonun bu büyüklükte bir sensöre sahip ince akıllı telefonların elitlerin arasında yer almasını sağlayacak. Dahili alanı en üst düzeye çıkarmak ve büyük kapasiteli bir pil takmak için Xiaomi’nin tasarımcılarının, geleneksel fiziksel SIM tepsisi yerine eSIM teknolojisini entegre etmesi bekleniyor. Bu mühendislik seçimi de daha uzun pil ömrü sağlamaya yönelik temel bir adım olacak gibi görünüyor.

iPhone Air, Galaxy S25 Edge ve Xiaomi 17 Air Karşılaştırması

iPhone Air’ın 3.194 mAh’lik bir ünitesi varken, Galaxy S25 Edge ise 3.900 mAh batarya sunuyor. Son söylentilere göre, Xiaomi 17 Air’ın 5.000 mAh’lik bir pile sahip olacağı iddia ediliyor.

Xiaomi 17 Air Ne Zaman Çıkacak? Xiaomi 17 Air Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Xiaomi 17 Air’ın lansman tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte telefonun Çin dışındaki uluslararası pazarlarda satılıp satılmayacağı da belirsizliğini koruyor.

Umut

her sene aynı özellikleri olan telefonları yeniymiş diye piyasaya sürüyorlar

Borem

