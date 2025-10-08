Metin Akdülger Kimdir, Kaç Yaşında? Metin Akdülger Neden Gözaltına Alındı?

Ünlü oyuncu Metin Akdülger, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleşen operasyon ile 8 Ekim Çarşamba günü İrem Derici, Hadise, Simge Sağın, Kubilay Aka, Derin Talu, Demet Evgar gibi pek çok ünlü isimle birlikte uyuşturucu madde kullanımına özendirmek iddiasıyla ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Diğer ünlülerle birlikte kan örneklerinin alınacağı ve sürecin savcılık talimatıyla ilerleyeceği bildirildi.