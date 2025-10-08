onedio
Metin Akdülger Kimdir, Kaç Yaşında? Metin Akdülger Neden Gözaltına Alındı?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
08.10.2025 - 10:20 Son Güncelleme: 08.10.2025 - 10:44

Metin Akdülger Türk dizi, sinema ve tiyatrosunun başarılı oyuncularından biridir. Hem yetenekleri hem de yakışıklılığı ile dikkat çeken Akdülger'in bu sefer 8 Ekim Çarşamba günü gözaltına alındığı iddia edildi.

Metin Akdülger kimdir, kaç yaşında? Metin Akdülger neden gözaltına alındı? İşte, tüm detaylar...

Metin Akdülger Kimdir?

Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Üniversite yıllarında Yıldız Kenter’den oyunculuk eğitimi almıştır. 2012’de Craft Tiyatro bünyesinde Kaset oyunuyla sahnelere adım atmıştır.

Kamera karşısına ise ilk kez Bensiz isimli filmde canlandırdığı Necip karakteri ile geçen Metin Akdülger, Netflix yapımı ikinci Türk dizisi Atiye'de rol almaktadır. Metin Akdülger, 1.84 metre boyunda, 70 kilo ve Koç burcudur.

Metin Akdülger Gözaltına mı Alındı?

Ünlü oyuncu Metin Akdülger, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleşen operasyon ile 8 Ekim Çarşamba günü İrem DericiHadise, Simge Sağın, Kubilay Aka, Derin Talu, Demet Evgar gibi pek çok ünlü isimle birlikte uyuşturucu madde kullanımına özendirmek iddiasıyla ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Diğer ünlülerle birlikte kan örneklerinin alınacağı ve sürecin savcılık talimatıyla ilerleyeceği bildirildi.

Metin Akdülger Rol Aldığı Yapımlar?

  • 2024 – Kimler Geldi Kimler Geçti (TV Dizisi)

  • 2023 – Sandık Kokusu (TV Dizisi)

  • 2022 – Dünyayla Benim Aramda (TV Dizisi)

  • 2021 – Kulüp (TV Dizisi)

  • 2019 – Atiye (TV Dizisi)

  • 2018 – Şahsiyet (Ateş) (TV Dizisi)

  • 2017 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (IV. Murat) (TV Dizisi)

  • 2015 – Kırık Kalpler Bankası (Turan) (Sinema Filmi)

  • 2015 – Analar ve Anneler (Taner) (TV Dizisi)

  • 2013 – Medcezir (Orkun) (TV Dizisi)

  • 2013 – Bensiz (Necip) (Sinema Filmi)

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
